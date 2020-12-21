350 азербайджанцев остались в Дагестане после закрытия границы

21 декабря 2020, 18:12

Шесть человек остаются в детском лагере в Кайтагском районе, всего возвращения на родину в Дагестане ожидают порядка 350 граждан Азербайджана. Группа из 250 азербайджанцев смогла уехать домой перед закрытием границы.

Как писал "Кавказский узел", палаточный лагерь близ Куллара разобран с наступлением холодов, и граждане Азербайджана были размещены в лагере "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана. К 24 ноября там находилось около 250 граждан человек. По данным на 6 декабря, в Дагестане отправку на родину ожидало порядка 500 человек. 18 декабря посольство Азербайджана в России объявило о закрытии сухопутной границы до 1 марта следующего года.

Проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара, и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

До закрытия сухопутной границы на родину были отправлены около 250 граждан Азербайджана, которые находились в пункте временного размещения, специально организованном на территории детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе, сообщил представитель районной администрации. "Все, кто был в лагере, уехали домой еще 18 декабря. Сотрудники МЧС Азербайджана и миграционной службы также уже покинули территорию Дагестана. В настоящий момент в лагере размещены шесть иностранцев, которые приехали уже после очередной отправки", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Контракт на размещение иностранцев с детским лагерем был заключен до конца года, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из сотрудников "Огонька".

"До нового года мы продолжим принимать жителей Азербайджана", - отметил он.

На территории Дагестана в настоящий момент находится порядка 350 граждан Азербайджана, которые намеревались транзитом через республику попасть на родину, сказал первый заместитель министра по национальной политике Дагестана Гарун Давыдов.

"Сейчас поток людей, приезжающих в Дагестан для пересечения границы, существенно снизился. В связи с этим мы обращались к послу Азербайджана в России для того, чтобы они вновь открыли границу на один день, чтобы все, кто сейчас находится в Дагестане, могли вернуться домой. Тем более их сейчас уже не так много. В посольстве пообещали доложить о ситуации президенту Азербайджана. Надеемся, что вопрос будет решен положительно, и люди смогут вернуться до конца года на родину", - отметил первый замминистра.

По его словам, он уже договорился с азербайджанскими властями о том, чтобы 24 декабря всех граждан России перевели через границу. "По возвращении из Азербайджана наши соотечественники проходят двухнедельный карантин. Они размещаются на базах отдыха. Единственное исключение делается для беременных, их мы направляем сразу домой", - пояснил Давыдов.

Постояльцы лагеря близ Куллара жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Когда в конце лета лагерь перестал справляться с потоком желающих отправиться на родину, азербайджанцы стали размещаться в других местах на окраине села, в том числе в заброшенных зданиях, следует из видеосюжета "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе не справляется с потоком азербайджанцев". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

После закрытия сухопутной границы попасть из России в Азербайджан можно только авиасообщением через Турцию, отметил представитель Национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев.

"Стоимость билета составляет примерно 17-19 тысяч рублей, может, чуть дороже. Все зависит от авиакомпании", - пояснил он.

Посольство Азербайджана призвало своих сограждан воздержаться от поездок в Дагестан для пересечения границы, добавил Аллахвердиев.

"Учитывая зимнее время года, неблагоприятную погоду, отсутствие инфраструктуры и бытовых условий, во избежание серьезных проблем, посольство убедительно просит граждан Азербайджанской Республики воздержаться от поездок в Дагестан с целью пересечения границы", - говорится также в сообщении, опубликованном на официальном сайте посольства.

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Куллар: в плену COVID-19".