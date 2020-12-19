Обвиняемый по делу Цкаева проигнорировал вопросы адвоката потерпевших

19 декабря 2020, 02:11

Оперативник Азамат Цугкиев не смог объяснить расхождения в его показаниях и выписке из больницы, куда доставили владикавказца Владимира Цкаева. Во время допроса в суде он ссылался на Конституцию России, чтобы не отвечать на вопросы адвоката вдовы Цкаева.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии рассматривает дело о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева с января 2019 года. 13 ноября в суде выяснилось, что в материалах дела отсутствует диск с записью с камер наблюдения внутри здания Иристонского РОВД. Следователи, которые вели дело, не смогли рассказать суду, на каком этапе из материалов дела исчезли видеозаписи.

В ночь на 1 ноября 2015 года 39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

В Ленинском суде Владикавказа, где проходит процесс по делу о смерти Владимира Цкаева, 18 декабря начался допрос подсудимых, сообщила "Кавказскому узлу" вдова погибшего Земфира Цкаева.

Несколько судебных заседаний были перенесены сначала из-за смерти одного из адвокатов подсудимого Шота Майсурадзе Руслана Дзалаева, а затем из-за смерти отца Майсурадзе. Судебный процесс остается закрытым для журналистов в связи с пандемией.

Первым был допрошен бывший полицейский Азамат Цугкиев, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге (части 1 и 3 статьи 285, части 2 статьи 292 УК России). По словам Цкаевой, он не признал свою вину ни по одной из статей, а на вопросы отвечал выборочно.

Азамат Цугкиев находился на дежурстве 31 октября 2015 года, когда Владимира Цкаева доставили в отдел. Подсудимый, который не помнил номера своего кабинета, рассказал суду, что перед заступлением на ночное дежурство он взял у коллег ключи от двух кабинетов, №52 и №57. Цугкиев объяснил, что в кабинете №52 было все необходимое - диван, телевизор, компьютер, факс - чтобы не бегать из кабинета в кабинет, если надо будет отправить что-то по факсу в МВД, а в кабинете №57 был компьютер с интернет-подключением. По словам Цугкиева, он сперва занимался делами в кабинете №52, а затем направился в кабинет №57, где хотел посмотреть фильм.

Как утверждает Цугкиев, дверь в кабинет №57, когда он подошел, уже была открыта. Внутри находился человек в гражданской одежде, с которым общались полицейские. Согласно версии Цугкиева, он закрыл дверь и ушел обратно в кабинет №52, где занимался оперативными делами. Позднее от кого-то из коллег он узнал, что человек в гражданской одежде - Цкаев, которого подозревали в причинении огнестрельных ранений сотруднику ОМОН Плиеву. Кто именно из его коллег находился с Цкаевым в кабинете, подсудимый не помнит.

По словам подсудимого, в тот день он дважды выезжал на вызовы, а на третий вызов не успевал и вместо него поехал другой сотрудник. Вернувшись в отдел после очередного вызова около 16-17 часов, Цугкиев увидел, что внутри очень много полицейских. В кабинете №52 он застал своих коллег и сотрудников угрозыска из республиканского МВД. Кто-то из них попросил Цугкиева, как дежурного оперативника, составить рапорт о доставлении Цкаева в райотдел по подозрению в совершении преступления в отношении омоновца Плиева. Подготовив документ, подсудимый сдал его в дежурную часть, однако на следующий день его рапорт заменили другим. Цугкиеву сказали, что рапорт был составлен неверно. Новый рапорт напечатал кто-то из сотрудников, а Цугкиев его, по собственным словам, подписал.

31 октября 2015 года Цугкиев в кабинете №57, где находился Цкаев, внес в протокол его анкетные данные, провел личный досмотр и взял смывы с рук. «В присутствии понятых провели всю необходимую процедуру», - сказал Цугкиев. Цкаев отказался подписать документ.

По словам подсудимого, он вышел из кабинета, где находился Цкаев, а через некоторое время к нему в кабинет №52 вошел подсудимый Ситохов и попросил помочь вынести на носилках Цкаева. В кабинете №57 Цугкиев увидел врачей, которые измеряли лежащему на диване Цкаеву давление, затем его переложили на носилки и спустили вниз. Цкаева увезли в больницу, а через некоторое время в дежурную часть поступил звонок о доставлении в больницу человека с улицы Бутырина-Революции. Цугкиев выехал в больницу, получил выписку из книги учета и вернулся на работу: по его словам, поговорить с Цкаевым ему не дали, поскольку тот уже находился в реанимации. После возвращения на работу, Цугкиев составил рапорт и вместе с выпиской сдал его в дежурную часть.

По словам подсудимого, как дежурный оперативник он был обязан выехать в больницу в составе следственно-оперативной группы и выяснить обстоятельства. Он выписал то, что было написано в медицинском журнале. Адвокат Земфиры Цкаевой Анжелика Сикоева отметила, что Цугкиев взял из больницы выписку, заведомо не соответствующую действительности, так как он сам был свидетелем того, откуда забирали Цкаева. Адвокат спросила Цугкиева, почему он написал в рапорте, что Цкаев был доставлен с улицы Революции, хотя на его глазах Цкаева забрали из здания ОВД на улице Бутырина. Цугкиев не ответил на этот вопрос. О смерти Цкаева оперативник, по его словам, узнал 1 ноября 2015 года.

По словам адвоката Сикоевой, подсудимый не озвучил ничего нового и уходил от неудобных для него вопросов, ссылаясь на статью 51 Конституцию РФ, которая дает право не свидетельствовать против себя и своих близких.

За пять лет, прошедших после смерти Владимира Цкаева, некоторые из подсудимых успели обзавестись семьями. Когда начинался судебный процесс, у подсудимого Алана Бигаева было двое детей в возрасте до 2,5 лет, у Спартака Бузоева - четырехмесячный ребенок, у Ацамаза Датиева - трое детей в возрасте до пяти лет, у Георгия Цомаева - двое детей до четырех лет, у Азамата Цугкиева - двое детей в возрасте до 2 лет.

«Уголовно-процессуальным кодексом предусмотрена возможность смягчения (приговора) в связи с этим, но это на усмотрение суда. То есть, в законе не говорится о том, что если у человека есть дети, то можно смягчить ему наказание», - сказала Сикоева.

Блогер Алихан Пухаев не считает, что тот факт, что за время процесса у подсудимых появились дети, может быть связан с попыткой уйти от наказания.

«Вопрос сложный. Если бы процесс шел всего год, то тогда, да, можно было бы сказать, они таким путем пытаются уйти от наказания. Но уже пять лет как идет этот процесс. Все эти годы все те, кто причастен к убийству, живут нормальной, обычной жизнью в то время, как они лишили возможности жить нормальной жизнью Земфиру Цкаеву и ее семью», - сказал «Кавказскому узлу» Алихан Пухаев.

По информации Земфиры Цкаевой, в понедельник, 21 декабря, суд планирует допросить подсудимых Бузоева и Датиева.