Свидетели затруднились пояснить исчезновение ключевых видео из дела Цкаева

03 декабря 2020, 16:04

Следователи, которые вели дело о смерти владикавказца Владимира Цкаева, не смогли рассказать суду, на каком этапе из материалов дела исчезли записи с видеокамер в отделе полиции. МВД предоставило суду копии этих записей, рассказала вдова Цкаева. В Северной Осетии по-прежнему высок интерес к громкому уголовному делу, сообщили блогер Алик Пухаев и журналист Руслан Тотров.

Как писал "Кавказский узел", суд в Северной Осетии рассматривает дело о смерти жителя Владикавказа Владимира Цкаева с января 2019 года. 13 ноября в суде выяснилось, что в материалах дела отсутствует диск с записью с камер наблюдения внутри здания Иристонского РОВД. Судья решил выяснить судьбу видеозаписи у бывших следователей Хугаева и Юдина, которые вели дело Цкаева.

В ночь на 1 ноября 2015 года 39-летний отец двоих детей Владимир Цкаев скончался после допроса в отделе полиции Владикавказа. В причастности к его смерти обвинены 10 полицейских. Их пытались отпустить на свободу, но митинги и замена следователей не позволили спустить дело на тормозах, говорится в справке "Кавказского узла" "Дело Цкаева: смерть после допроса в полиции".

Суд получил от МВД копии потерянных видеозаписей

2 декабря во Владикавказе после двухнедельного перерыва, связанного с болезнью судьи, возобновился судебный процесс по делу о смерти Владимира Цкаева. В связи с пандемией коронавируса доступ в суд для представителей СМИ временно запрещен, на заседании могли присутствовать только участники процесса.

Вдова Владимира Цкаева Земфира Цкаева рассказала сегодня корреспонденту «Кавказского узла» после заседания, что оба адвоката подсудимого Майсурадзе вчера, 2 декабря, отсутствовали на заседании: один из них находится в больнице, а другая на самоизоляции. Адвокат подсудимого Цомаева также отсутствовал из-за болезни. Их подзащитные выступили против проведения заседания в отсутствие адвокатов, однако судья решил не останавливать процесс, пояснив, что передаст протоколы заседания их адвокатам.

Ранее суд направил запрос в МВД по поводу записей с камер наблюдения в Иристонском отделе полиции, и ведомство их предоставило, рассказала Земфира Цкаева. "Мы их вскрыли, все внутренние записи на месте", - сказала она.

На видеозаписях видно, что 31 октября 2015 года в Иристонском отделе полиции находился весь руководящий состав, в частности, Роберт Наниев, который в 2015 году занимал пост врио начальника управления МВД по Владикавказу, а также Казбек Бекмурзов, который в 2015 году являлся замминистра МВД Северной Осетии. По словам Земфиры Цкаевой, он пришел в обед к Наниеву, который его потом проводил, и находился там примерно до 20 часов. Она также отметила, что в раскадровке записей в деле Казбек Бекмурзов указан как неизвестное лицо.

По словам Земфиры Цкаевой, завтра, 4 декабря, в суде изучат записи с внутренних камер и, возможно, приступят к допросу подсудимых. В Следственный комитет был направлен запрос по поводу исчезновения видеозаписей из материала дела, ответ из СКР еще не пришел, сообщила вдова Цкаева.

Следователь Дзодзиев сказал суду 2 декабря, что ничего не получал от следователя Аслана Хугаева, рассказала Земфира Цкаева. "Нам этот диск нужен был из-за внутренних видеозаписей, благо МВД их предоставило. Мне кажется, что диск спрятали, потому что на записях видно, как там ходит Наниев, который находится там до ночи", - сказала вдова Цкаева.

По словам потерпевшей, следователь Аслан Хугаев 16 ноября сообщил суду, что передал все записи следователю Дзодзиеву, а тот – следователю Юдину. На заседании Хугаев высказал предположение, что жесткий диск с записями хранится у Дзодзиева. По его словам, он передал Дзоджиеву дело вместе со всеми материалами, в том числе и вещами Владимира Цкаева, о чем был составлен акт. Однако вещи Цкаева в суд не поступили, жесткий диск в материалах дела также отсутствует.

Следователь Юдин, также допрошенный 16 ноября, рассказал суду, что получил от Дзодзиева материалы уголовного дела, среди которых были лазерные диски, в том числе с камер наблюдения. "Они были переданы в запечатанном виде. Какие именно записи и с каких камер, я сказать не могу, потому что я с ними не знакомился. Дело было передано мне на стадии ознакомления, я следственных действий по делу не проводил, никому на обозрение их (записи) не предоставлял и сам их тоже не смотрел", - сказал Юдин.

Интерес осетинских журналистов и пользователей интернета к делу Цкаева не ослабевает

Журналистка Анна Кабисова, проводившая флешмоб в поддержку Земфиры Цкаевой, затруднилась сказать корреспонденту "Кавказского узла", сколько людей приняли в нем участие, но, по ее словам, за первые несколько дней флешмоб поддержали около 60 человек в социальных сетях.

В июне Анна Кабисова запустила флешмоб в поддержку Земфиры Цкаевой, в рамках которого люди фотографировались на фоне изображения Фемиды у здания Ленинского суда, где проходит уголовный процесс, и размещали записи в соцсетях.

"Мы понимали, что вряд ли многие поедут к зданию Ленинского суда и сфотографируются на фоне Фемиды. Для этого нужно оторваться от своих дел, поехать, сфотографироваться. Многие просто брали фотографию самой Земфиры Цкаевой - у нее есть такой портрет, я его делала на фоне Фемиды - и писали слова поддержки. Либо просто брали какие-то фотографии, которые имеют отношение к делу Цкаева и писали слова поддержки. Я думаю, что акция бессрочна. Пока мы не добьемся справедливого решения суда, ее нужно продолжать. Я знаю по социальным сетям, что очень много людей переживают за это дело, за саму Земфиру Цкаеву и пишут ей. Конечно, не все они приняли участие в акции, но каждый как может выражает свою поддержку: кто-то - написав комментарий под статьей, кто-то - написав лично Земфире, кто-то приходил на заседания суда, когда они еще были открыты. Все переживают и ожидают справедливого решения суда", - сказала Анна Кабисова.

Блогеры довольно часто пишут про смерть Цкаева и судебный процесс, обратил внимание осетинский блогер Алик Пухаев. "Но надо понимать, что это в основном журналисты, которые блогерствуют у себя в соцсетях. Про это дело очень часто пишет Руслан Тотров и издание «Основа». Практически после каждого заседания он поднимает эту тему в YouTube. Буквально недавно мы с ним обсуждали это в стриме. Видео вырезали и распространили в Facebook, Telegram, Instagram. За это спасибо пользователям. Население очень активно следит за процессом", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Алик Пухаев.

В свою очередь Руслан Тотров, политический редактор "ОсНовы", убежден, что больше о деле Цкаева пишут СМИ. "СМИ активнее блогеров освещают этот судебный процесс. Но важно заметить, что в Осетии СМИ и блогеры - если не одна и та же категория людей, то очень взаимопереплетенные. Есть сразу несколько пишущих или снимающих людей, которых можно назвать журналистами и блогерами. Все публикации в осетинском сегменте соцсетей – это дело рук профессиональных журналистов", - сказал Руслан Тотров корреспонденту "Кавказского узла".

И Пухаев и Тотров сошлись во мнении, что дело о смерти Цкаева и проблема домашнего насилия в республике не связаны друг с другом.

В Северной Осетии в закрытом режиме также идет процесс по резонансному делу об убийстве Регины Гагиевой в сентябре 2019 года. В преступлении обвиняется ее бывший супруг, ранее работавший в полиции. После гибели Гагиевой в республике появилось движение против домашнего насилия "Хотæ", что в переводе с осетинского означает "Сестры". Его участницы наряду с практической помощью жертвам насилия намерены создать институт защиты прав женщин, столкнувшихся с семейным насилием в Северной Осетии. В августе активисты "Хотæ" выступили против решения судьи проводить заседания в закрытом режиме.

"Безнаказанность в этом деле и случаи домашнего насилия просто показывают, что у нас проблемы с правами человека. Я вижу эту единственную параллель между этим делом и домашним насилием", - пояснил Алик Пухаев. "Я бы не взял на себя смелость проводить какую-то корреляцию между безнаказанностью в резонансном деле об убийстве Цкаева и проблемой домашнего насилия в республике. Велик соблазн сказать, что это так, но это было бы очень некорректно", - выразил свою точку зрения Руслан Тотров.