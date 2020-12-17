Оставлен в силе срок жителю Кабардино-Балкарии по делу о финансировании терроризма

17 декабря 2020, 18:10

Апелляционный военный суд в Московской области оставил в силе восемь лет лишения свободы для жителя Кабардино-Балкарии Артура Мендохова по делу о финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону 29 сентября признал виновным жителя Кабардино-Балкарии Артура Мендохова в финансировании боевиков группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* и приговорил его к восьми годам заключения. По версии следствия и суда, 5 апреля 2018 года в городе Терек Мендохов перечислил через платежный терминал 7000 рублей на электронный кошелек, используемый для финансирования боевиков запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

Защита обжаловала и это решение, однако коллегия Апелляционного военного суда Московской области также признала Мендохова виновным и оставила предыдущее решение суда без изменений, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Санкции статьи 205.1 Уголовного кодекса России "Содействие террористической деятельности" предусматривают до 20 лет лишения свободы. Комментариев от защиты Артура Мендохова относительно решения апелляционного суда пока не поступало.

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.