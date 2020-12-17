Символ судебной власти. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

17 декабря 2020, 18:10

Оставлен в силе срок жителю Кабардино-Балкарии по делу о финансировании терроризма

Апелляционный военный суд в Московской области оставил в силе восемь лет лишения свободы для жителя Кабардино-Балкарии Артура Мендохова по делу о финансировании терроризма.

Как писал "Кавказский узел", суд в Ростове-на-Дону 29 сентября признал виновным жителя Кабардино-Балкарии Артура Мендохова в финансировании боевиков группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* и приговорил его к восьми годам заключения. По версии следствия и суда, 5 апреля 2018 года в городе Терек Мендохов перечислил через платежный терминал 7000 рублей на электронный кошелек, используемый для финансирования боевиков запрещенной в России группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"*.

Защита обжаловала и это решение, однако коллегия Апелляционного военного суда Московской области также признала Мендохова виновным и оставила предыдущее решение суда без изменений, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Санкции статьи 205.1 Уголовного кодекса России "Содействие террористической деятельности" предусматривают до 20 лет лишения свободы. Комментариев от защиты Артура Мендохова относительно решения апелляционного суда пока не поступало.

* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" публикуются на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"ЕСПЧ коммуницировал более 20 жалоб по делу о нападении на Нальчик", ""Медиазона" раскрыла подробности дела Хасанби Индреева", "Уроженцу Кабардино-Балкарии грозит двойное наказание за помощь боевикам".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

17 декабря 2020, 20:30

  • Путин призвал сохранить статус-кво в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах по международному праву является частью Азербайджана, но нужно учесть позицию местного армянского населения и сохранить статус-кво, заявил сегодня на пресс-конференции Владимир Путин, не исключив увеличения численности российского миротворческого контингента в зоне карабахского конфликта.

17 декабря 2020, 20:13

17 декабря 2020, 20:00

17 декабря 2020, 19:39

17 декабря 2020, 19:23

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи