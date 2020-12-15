Афган Садыгов. Кадр видео azel tv Hakimiyyətin son fırıldaq çabası-Əfqan Sadıqov https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ

15 декабря 2020, 18:13

Афган Садыгов переведен на внутривенное питание

Медперсонал СИЗО начал вводить внутривенное питание журналисту Афгану Садыгову, который 42-й день отказывается принимать пищу и пить воду. Внутривенное впрыскивание питательных веществ применяется к пациентам в критическом состоянии, отметил врач Айдар Абдуллин.

Как сообщал "Кавказский узел", журналист Афган Садыгов 3 ноября был приговорен к семи годам заключения. На следующий день он объявил голодовку, а 23 ноября отказался даже от воды, заявила его супруга. 5 декабря Бакинский апелляционный суд отказался перевести Садыгова под домашний арест несмотря на его тяжелое состояние. Также суд постановил направить уголовное дело журналиста в Сумгаитский апелляционный суд. 7 декабря близкие назвали критическим состояние здоровья Афгана Садыгова на 34-й день голодовки.

По версии следствия, главный редактор новостного портала Azel.tv Афган Садыгов и руководитель сайта Xəbərfakt.az Сакит Мурадов 9 мая встретились с чиновниками администрации Сумгаита и потребовали у них 15 тысяч манатов (около 9 тысяч долларов) под угрозой публикации компрометирующих сведений. Садыгов и Мурадов были задержаны 13 мая при получении 10 тысяч манатов (около 6 тысяч долларов). Садыгов отказался давать показания следствию, а Мурадов полностью признал свою вину, заявила Генпрокуратура Азербайджана. Союз "За свободу политзаключенных Азербайджана" в июне признал Афгана Садыгова политзаключенным.

Афган Садыгов продолжает голодовку, сообщил адвокат журналиста Эльчин Садыгов. "Афган держит голодовку. Я встретился с ним, он не может ходить и что-то делать, его возят в коляске. Ему помогают другие заключенные, которые вместе с ним пребывают в тюремном госпитале. Они сажают его в коляску и возят", – рассказал сегодня адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Принудительно Афгана Садыгова работники пенитенциарной системы кормить опасаются, поскольку журналист пригрозил им суицидом. "Потому что он говорит, что его арестовали незаконно и государство должно отпустить его немедленно. Он сказал, что будет держать до освобождения голодовку", – пояснил Эльчин Садыгов.

Сотрудники госпиталя делают журналисту внутривенные вливания, добавил адвокат. "Когда он начал голодовку он весил 92 килограмма, сейчас он весит 67 килограммов. Он в медицинской части. Двигаться не может. Воду тоже не пьет. Воду, жидкость ему вливают через вену сотрудники госпиталя раз в день", – пояснил адвокат.

Из Сумгаитского апелляционного суда, куда переданы материалы дела Афгана Садыгова, нет никаких известий нет, добавил защитник.

Афган Садыгов в 2016 году был осужден на полтора года по обвинению в нападении на женщину в приемной чиновника. Журналист не признавал свою вину, родные называли его преследование расплатой за критику районных властей. Афгана Садыгова пытались подкупом и угрозами заставить прекратить критику власти на страницах сайта Azel.tv, заявляли родственники и адвокат.

В свою очередь, московский доктор Айдар Абдуллин сообщил, что внутривенные вливания означают, что в организм больного поступает некоторое число не только жидкости, но и питательных веществ. "Оно так и называется парентеральное питание, не через рот, а через вену. Питательные вещества в виде жидкости. Есть пероральное, которое через рот, а есть минующее желудочно-кишечный тракт – парентеральное. Обычно это делают реанимационным больным", – сказал Абдуллин корреспонденту "Кавказского узла".

Сухая голодовка более трех дней чревата летальным исходом, отметил он. "От трех до семи дней без воды уже опасно. По поводу еды получше ситуация – 40 дней человек не умирает. Если питание не поступает даже в виде внутривенных вливаний, человек все равно выживет", – сказал врач.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещен материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

Примечание:

"Супруга Афгана Садыгова провела акцию против волокиты с его жалобой на приговор", "Продлен срок ареста активисту ПНФА Ниямеддину Ахмедову", "Азербайджанские правозащитники сочли абсурдным приговор Асланову".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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