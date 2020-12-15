Граница Дагестана и Азербайджана. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=iWxcpv2bKhU

15 декабря 2020, 13:51

Гражданин Азербайджана пожаловался на невозможность вернуться на родину из Дагестана

Семье Надира Шахбазова несколько месяцев не удается вернуться к дочери в Азербайджан из-за закрытой границы с Дагестаном и нерегулярных отправок людей на родину, рассказал сам Шахбазов. Семья вынуждена снимать квартиру и не может позволить себе авиаперелет, добавил он.

Как писал "Кавказский узел", после 27 сентября, когда в Нагорном Карабахе начались боевые действия, лишь 20 октября одна группа граждан Азербайджана была отправлена на родину через границу с Дагестаном. 6 декабря стало известно, что около 500 граждан Азербайджана ожидают отправки на родину.

Проблема с возвращением из России на родину возникла у граждан Азербайджана в апреле, когда граница была закрыта из-за пандемии. Летом рядом с дагестанским селом Куллар был открыт пункт временного размещения, обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами по вторникам через пограничный пункт пропуска. В ноябре ожидающих открытия границы перевели из летнего лагеря в Кулларе в отапливаемые помещения детского лагеря "Огонек" в Кайтагском районе Дагестана. С чем столкнулись граждане Азербайджана в лагере Куллара и как повели себя власти, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе: азербайджанцы в плену пандемии".

Сообщение о том, что семье гражданина Азербайджана не удается вернуться на родину из Дагестана, поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 11 декабря. "Мы хотим попасть в Азербайджан, но никак не можем. Мы вставали в очередь два раза, и два раза рейс отменяли. Я гражданка РФ, муж - гражданин Азербайджана, у меня дочка осталась в Азербайджане со свекровью, я уже год дочку не вижу", - написала автор сообщения.

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Гражданин Азербайджана Надир Шахбазов подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что обращение написала его жена. Семья не может воссоединиться уже год, рассказал мужчина.

По словам Надира Шахбазова, он приехал в Россию в 2019 году, чтобы оформить вид на жительство в России. Однако после оформления документов и получения вида на жительство мужчина столкнулся с проблемой возвращения домой, так как уже были введены ограничения из-за коронавируса.

Постояльцы лагеря близ Куллара жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Когда в конце лета лагерь перестал справляться с потоком желающих отправиться на родину, азербайджанцы стали размещаться в других местах на окраине села, в том числе в заброшенных зданиях, следует из видеосюжета "Кавказского узла" "Лагерь в Кулларе не справляется с потоком азербайджанцев". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

Вместе с Надиром находятся его жена и ребенок, которые являются гражданами России, пояснил он. "Я сам гражданин Азербайджана. Оформлял вид на жительство, а потом не смог уехать обратно. Хотели уезжать, но коронавирус и карантин, а потом еще война [в Нагорном Карабахе]", - посетовал Шахбазов.

Мужчина рассказал, что в сентябре вместе с семьей приехал на приграничную территорию в надежде пересечь границу, и их даже включили в списки на очередную отправку, намеченную на 29 сентября. Но отправку отменили в связи с обострением карабахского конфликта.

По словам Надира Шахбазова, с начала сентября они жили у родственников в Махачкале и после 29 сентября еще несколько недель не уезжали из Дагестана в надежде, что отправка людей через границу возобновится. Однако потом вернулись в Астрахань, где находятся и сейчас. "Мы подумали, что в Махачкале смысла нет оставаться, и обратно приехали в Астрахань. Мы здесь снимаем квартиру", - рассказал Шахбазов.

Он отметил, что старшая дочь осталась в Азербайджане у его матери, и родственники, находящиеся там, с нетерпением ждут их возвращения. Для семьи Шахбазова, по его словам, возможен только вариант сухопутного пересечения границы, так как денег на билеты на самолет у них нет.

Шахбазов сообщил, что каждый день проверяет информацию об открытии российско-азербайджанской границы, а после того, как откроют границу или возобновят отправку граждан Азербайджана на родину, намерен сразу приехать из Астрахани на границу Дагестана и Азербайджана.

Материалы об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены были жить в приграничном лагере в Дагестане, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Куллар: в плену COVID-19".

Примечание:

"257 азербайджанцев взяты под опеку властей в Дагестане после закрытия границы", "Более 1000 азербайджанцев ждут близ Куллара пропуска на родину", "Защита требует переквалифицировать дело о беспорядках близ Куллара".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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