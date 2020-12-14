Житель Ростовской области осужден за оправдание терроризма

14 декабря 2020, 18:30

Суд на 20 тысяч рублей оштрафовал 18-летнего жителя Белой Калитвы Вячеслава Турчанинова, признав виновным в публичном оправдании терроризма.

По версии следствия, в ноябре 2018 года Вячеслав Турчанинов разместил на странице одной из социальных сетей комментарий к фотографии, "содержащий публичное оправдание терроризма". Он был обвинен в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК России).

Южный окружной военный суд признал Турчанинова виновным и приговорил его к штрафу в размере 20 тысяч рублей. Молодой человек, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним, признал свою вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Санкции части 2 статьи 205.2 УК России предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

"Кавказский узел" писал, что 10 декабря житель Пятигорска был признан виновным в оправдании терроризма за комментарий в соцсети и приговорен к 3,5 года колонии.