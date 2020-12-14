14 декабря 2020, 10:16

Евросоюз направил Грузии 60 миллионов евро в связи с пандемией

Грант в 60 миллионов евро, выделенный сегодня Грузии, предназначен для поддержки властей страны в борьбе с пандемией, в том числе на покупку медицинского оборудования и обучение медперсонала, сообщили в представительстве Евросоюза.

Как писал "Кавказский узел", к 13 декабря из 109 смертей от коронавируса, подтвержденных за сутки на Южном Кавказе, больше всего пришлись на Грузию – 46, и общее число умерших в стране с начала пандемии достигло 1790. Тесты на коронавирус подтвердились в Грузии у 189 726 человек, в том числе за сутки - у 2720.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в течение суток обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Евросоюз сегодня выделил Грузии грант в размере 60 миллионов евро (около 240 миллионов лари) на преодоление кризиса, вызванного распространением COVID-19. Эти средства предназначены для поддержки реализации антикризисного экономического плана правительства Грузии, сообщает на своем сайте "Первый канал" грузинского телевидения со ссылкой на представительство ЕС в Грузии.

"Евросоюз продолжает решительно поддерживать Грузию во время пандемии. Грант в размере 240 миллионов лари является частью гранта в 1,5 миллиарда лари, мобилизованного Евросоюзом и Европейской группой этой весной, целью которого является поддержка правительства Грузии в борьбе с пандемией, а также оказание помощи гражданам Грузии в решении вызовов, перед которыми оказалось множество людей", - приводит телеканал слова посла ЕС в Грузии Карла Харцеля.

По словам Харцеля, поддержка Евросоюза направлена ​​на укрепление системы здравоохранения Грузии, в частности, на обеспечение медицинским оборудованием и обучение медперсонала, сообщило 13 декабря "Грузия Online".

"Кроме того, наши усилия направлены на поддержку экономической устойчивости и восстановления экономики, что еще долгое время останется одной из основных задач. Мы выделили почти 250 миллионов лари для облегчения доступа к кредитам для бизнеса, а также гранты в таких областях, как сельское хозяйство, экономическое развитие сельских районов, туризм и профессиональное образование по всей Грузии", - процитировало посла ЕС издание.

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Экономисты поспорили о необходимости внешней помощи Грузии", "Родители абхазских школьников раскритиковали продление карантина", "Религиозные объединения Грузии обвинили власти в дискриминации на фоне эпидемии".

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