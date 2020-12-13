Больше половины новых случаев COVID-19 на Южном Кавказе выявлено в Азербайджане

13 декабря 2020, 19:44

Из 109 смертей от коронавируса, подтвержденных за последние сутки на Южном Кавказе, больше всего пришлось на Грузию - 46. Лидером по приросту инфицированных стал Азербайджан, там зафиксировано больше половины новых случаев COVID-19.

Как информировал "Кавказский узел", к 10 декабря на Южном Кавказе было зарегистрировано 9986 новых случаев заражения коронавирусом, из них 4570 случаев пришлось на Грузию. Лидером по суточному приросту смертей от COVID-19 также стала Грузия, там за сутки скончались 43 человека. В дальнейшем эта тенденция сохранилась.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в течение суток обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За последние сутки на Южном Кавказе зафиксировано 109 смертельных случаев от коронавируса: 46 – в Грузии, 39 – в Азербайджане, 24 - в Армении. Больше всего летальных исходов с начала пандемии зарегистрировано в Армении –- 2486. В Азербайджане от инфекции скончались 1922 человека, а в Грузии – 1790.

В непризнанных республиках Южного Кавказа за время пандемии коронавируса скончались 138 человека. Лидирует по этому показателю Абхазия, там жертвами инфекции стали 97. В Южной Осетии умерли 39 человек, еще двое скончались в Нагорном Карабахе. Общее число смертей от COVID-19 на Южном Кавказе достигло 6336.

На сегодня в странах Южного Кавказа зафиксировано 8184 новых случая заражения коронавирусом. Больше половины из них пришлось на Азербайджан - 4441. Всего в стране выявлено 175 874 случая инфицирования, с начала пандемии там выздоровели 111 918 пациентов, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса на 19.30 мск.

Второе место по новым случаям заражения COVID-19 в регионе заняла Грузия - 2720. Общее число инфицированных там достигло 189 726, излечились 158 183 человека. Суточный прирост заражений в Армении составил 1013, всего в стране заразились 148 325 человек, выздоровели - 125 169.

По количеству зараженных на 100 тысяч жителей среди стран Южного Кавказа лидирует Грузия, этот показатель в стране составляет 5096,05. Ранее долгое время на первом месте находилась Армения, у которой на сегодня зарегистрировано 5009,29 случая заражения ан 100 тыс. жителей; в Азербайджане - 1745,99.

По данным национальных статистических служб, в III квартале 2019 года численность населения Армении составляла 2,961 миллиона человек. В Грузии по данным на 1 января 2019 года проживали 3,723 миллиона человек. Численность населения Азербайджана к 1 февраля 2020 года составила 10,073 миллиона человек.

В непризнанных республиках Южного Кавказа за последние сутки новых случаев заражения COVID-19 не выявлено. Лидером по общему числу зараженных остается Абхазия - 7136. За период пандемии в республике излечились 5187 пациентов.

В Южной Осетии на сегодня выявлено 2090 случаев заражения COVID-19, выздоровели 1104 человека. По количеству зараженных на 100 тысяч жителей республика с показателем 3904,21 занимает третье место среди всех регионов Южного Кавказа. В Нагорном Карабахе всего заразился 421 человек, выздоровели 338 пациентов.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".