12 декабря 2020, 20:56

Футболист "Сочи" обвинен в нападении на помощника тренера "Спартака"

Конфликт произошел после матча 18-го тура Российской премьер-лиги между футболистом "Сочи" Жоаозиньо и помощником тренера "Спартака" Андреасом Хинкелем. Жоаозиньо ударил Хинкеля, утверждает глава департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов.

Футбольный клуб "Сочи" сегодня в матче 18-го тура Российской премьер-лиги одержал победу над московским "Спартаком".

Игра, проходившая на стадионе "Фишт" в Сочи, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный гол забил футболист "Сочи" Кристиан Нобоа на 57-й минуте игры, сообщается на сайте Российской премьер-лиги.

После матча футболист "Сочи" Жоаозиньо ударил помощника тренера московского "Спартака" Андреаса Хинкеля, заявил глава департамента по связям с общественностью Антон Фетисов.

"Жоаозиньо после матча спровоцировал конфликт и ударил Андреаса Хинкеля. В причинах разбираемся. Мы обратились к делегату, чтобы он внес инцидент в протокол матча. Такого быть в футболе не должно", - цитирует Фетисова РИА "Новости".

Примечание:

"Краснодар" первым из российских клубов пробился в плей-офф Лиги Европы", "Краснодар" проиграл пятый матч подряд", "Спартак" после скандального матча с "Сочи" пригрозил покинуть чемпионат России".

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