Абхазские фермеры пожаловались на трудности при продаже мандаринов в Россию

10 декабря 2020, 04:35

Норма беспошлинного вывоза цитрусовых снизилась со 100 до 25 килограммов, что привело к подорожанию перевозки фруктов через границу, пожаловались абхазские фермеры и предприниматели. Скопление на границе грузовиков с цитрусовыми связано с реорганизацией российской таможни и поломкой мобильного досмотрового комплекса, сообщили в Минсельхозе Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", 13 февраля предприниматели Абхазии пожаловались властям на проблемы с пропуском большегрузов на границе с Россией. По их словам, на пункте пропуска скапливаются очереди из грузовиков из-за требования заполнить подробную декларацию в электронном виде. 17 февраля около 30 предпринимателей собрались у здания правительства в Сухуме, потребовав вернуть провоз грузов через границу "по старым правилам". 5 декабря глава Минсельхоза Абхазии Беслан Джопуа заявил, что очереди на российско-абхазской границе возникли из-за большого урожая цитрусовых и низкой пропускной способности пунктов пропуска.

Житель Очамчирского района Абхазии Артур Адлейба рассказал 9 декабря корреспонденту «Кавказского узла», что у его пожилого отца 40-летний мандариновый сад на 50 сотках земли, каждый год в период сбора мандаринов он приезжает в Абхазию из России, где постоянно проживает, чтобы сбыть мандарины.

«В этом году хороший урожай мандарин, лимонов и апельсин, несмотря на засуху. В ноябре у нас прошел град и немного побил деревья, но не существенно. Обычно собираем с сада тонну-полторы, в этом году - две тонны», - рассказал мужчина.

По словам Адлейбы, что обычно сдавал свой урожай перекупщикам, которые приезжали каждый год к нему и к его соседям, и закупали весь урожай. «Сейчас пока никто не приезжал. В прошлом году сдавали по семь рублей за килограмм, в этом году уже готовы за пять рублей сдавать. Придется везти в заготконтору, но там цены, наверное, еще ниже», - посетовал мужчина.

Он отметил, что самостоятельно везти товар на границу ему не на чем, кроме того, у его продукции нет карантинного сертификата, без которого цитрусовые невозможно перевезти через границу. Его оформление берут на себя перекупщики.

Житель Гагрского района Тимур Лолуа рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что у него есть небольшой мандариновый сад на 20 сотках земли. Ранее он сдавал свою продукцию, а также закупал мандарины у соседей, перевозил их через границу и сдавал на российской стороне перекупщикам. Сейчас же, после введения новых норм беспошлинного ввоза, он отказался от этого небольшого бизнеса.

«Раньше я мог перевезти одновременно 100 килограммов мандарин, обычно даже больше - таможня закрывала глаза на перевес. Сейчас я могу перевезти до 25 килограммов. Если больше, то мне нужно заполнять декларацию. Нужно на абхазской стороне заплатить проценты, на российской тоже, заполнить декларацию - все это не стоит моего заработка», - сообщил мужчина.

Сейчас, по его словам, ему приходится сдавать мандарины на абхазской стороне, что невыгодно. «Пять рублей за килограмм, где-то больше, где-то меньше. А работа в саду и уход за цитрусовыми тяжела: год работаешь, опрыскиваешь, обрезаешь, поливаешь, а потом сдаешь за копейки», - пожаловался мужчина.

Фермер из Гудаутского района Игорь Думава рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что никаких ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции на российско-абхазской границе нет, никаких справок об отрицательном тесте на COVID-19 предъявлять не нужно. Он отметил, что многие фермеры из-за больших пробок на границе и в связи с усложнением процедуры ввоза в Россию сельхозпродукции вынуждены были отказаться от самостоятельного сбыта своей продукции.

«Раньше фермер собрал 100 килограммов, погрузил на свою машину, перевез через границу, там дороже продал. А сейчас на такую партию нужно оформлять бумаги, платить пошлину, стоять сутками на границе, чтобы ее пересечь. Хорошо, когда у людей есть время сидеть на абхазкой стороне границе и там продавать. У многих такой возможности нет», - сообщил фермер.

Он отметил, что весь урожай цитрусовых сразу не снимается; мандарины, апельсины и лимоны собирают партиями по заказу покупателей. «Еще январь и даже февраль они могут висеть на деревьях. Собираем по мере необходимости, потому что долго они не хранятся: кожица сморщится, и вид получается не товарный», - рассказал Думава. Он отметил, что очереди на границе за оформлением товара периодически скапливаются и сейчас.

На скопление большегрузов повлияла реорганизация Сочинской таможни

В Минсельхозе Абхазии корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что при вывозе цитрусовых через абхазскую таможню установлена минимальная таможенная стоимость в размере 19 рублей за килограмм, таможенный сбор составляет 0,1 процента от этой суммы. На российской таможне стоимость зависит от веса и цены, по которой был закуплен товар, а также при ввозе растительной продукции Россия взимает НДС в размере 10 процентов от стоимости. Каждый килограмм свыше 25 килограммов, по решению Евразийской комиссии, облагается таможенной пошлиной в размере четырех евро.

Сотрудник ведомства также отметил, что власти Абхазии, чтобы цена на цитрусовые сильно не выросла, снизили стоимость экспорта с 10 до 6 рублей. «Совет Евразийской экономической комиссии с 1 января 2019 года снизил норму беспошлинного ввоза товаров до 25 килограммов. Теперь и небольшие партии цитрусовых оформляются на таможнях на абхазской и российской, что привело к многочасовым заторам на границе», - сообщил он.

Кроме того, по его словам, на скопление больших очередей большегрузов на границе повлияла реорганизация Сочинской таможни и поломка мобильного досмотрового комплекса, из-за чего досмотр каждой партии товара производят визуально. Для этого машину нужно разгрузить и загрузить. Повлияло, по его словам, также увеличение объема работы фитосанитарной службы, которую укомплектовали сейчас дополнительными сотрудниками. «Таможенные пошлины не распространяются на мандарины и орех - за них нужно платить только таможенный сбор. Если стоимость килограмма мандаринов составляет 20 рублей, то необходимо заплатить два рубля с каждого килограмма. На российской таможне существует требование о внесении предварительной оплаты таможенного сбора и НДС на депозитный счет», - сообщил сотрудник Минсельхоза.

Ситуация на границе требует скорейшего разрешения

Координатор партнерства «Абхазские проекты» Кирилл Базилевский рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что проблемы с экспортом мандаринов из Абхазии в Россию были всегда в большей или меньшей степени. Предприниматели всегда жаловались и на пробки на границе, и на необоснованные, по их мнению, сборы.

«Впрочем, в этот мандариновый сезон ситуация на границе, действительно, крайне напряженная и требующая скорейшего разрешения. Мандарины - один из основных экспортных товаров в Абхазии, но их доля на российском рынке незначительна», - считает он.

По его словам, в 2017 году в Россию из Абхазии вывезли 16 тысяч тонн мандаринов, в 2018 году - 37 тысяч тонн, за 2019 год - 14 тысяч тонн мандаринов, а в этом сезоне - уже 12 тысяч тонн.

«В 2016 году на фоне запрета поставок турецкой продукции в Россию тогдашний премьер министр Абхазии Артур Миквабия называл цифру 50 тысяч тонн мандаринов как максимум того, что может Абхазия экспортировать. Для сравнения в советское время Абхазия выращивала 120 тысяч тонн мандаринов», - сообщил Базилевский.

По его данным, в 2019 году Турция ввезла в Россию более полумиллиона тонн мандаринов, при этом занимая лишь третье место среди поставщиков цитрусовых, пропустив вперед Марокко и Пакистана. «А есть еще Китай, Египет. Цифры с Абхазией просто несопоставимые. Но народ российский по привычке абхазские мандарины помнит и любит. Не зря по моей личной оценке чуть ли не половину мандаринов на московских рынках выдают за абхазские, хотя в реальности их вообще на этом рынке может и не быть. Как правило, в роли "самозванцев" выступает китайская продукция», - заключил он.