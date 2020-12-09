09 декабря 2020, 09:18

Суд оставил Аслана Гагиева под стражей

Мосгорсуд продлил на три месяца, до 13 марта 2021 года, срок содержания под стражей Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группы и организации убийств.

Как писал "Кавказский узел", в июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд и шести убийств, в том числе владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника. В сентябре Мосгорсуд продлил срок ареста Гагиева на три месяца, до 13 декабря. 

Уголовное дело 12 членов группы Аслана Гагиева 5 декабря 2018 года было передано в Московский окружной военный суд ради безопасности участников процесса. Участники группы Гагиева отказались от суда присяжных. По версии следствия, на счету группы Гагиева более 60 убийств на Кавказе и в Московской области. Их жертвами, в частности, считаются начальник Северо-Осетинского УБОП МВД России Марк Мецаев и мэр Владикавказа Виталий Караев.  

Московский городской суд продлил срок содержания под стражей до 13 марта 2021 года Аслану Гагиеву, обвиняемому в создании банд и организации убийств, пишет 8 декабря со ссылкой на пресс-службу суда издание "15-й регион".

"На заседании было удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Аслана Гагиева", - процитировало сотрудника пресс-службы суда издание "Спутник - Осетия".

Комментариев от Аслана Гагиева или его представителей относительно решения суда не поступало.

Ранее Гагиев не признал, что руководил полусотней бандитов и организовывал эти убийства, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной "Кавказским узлом". Часть членов группировки Гагиева ранее уже были осуждены.

Примечание:

"По делу Аслана Гагиева задержана заказчица убийства", "Аслану Гагиеву продлен срок ареста", "Спецназовец из группировки Гагиева отправлен в психбольницу".

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