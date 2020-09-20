Продлен арест Аслана Гагиева

20 сентября 2020, 07:13

Суд продлил на три месяца срок содержания под стражей уроженца Северной Осетии Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группы и организации убийств.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2018 года Аслана Гагиева экстрадировали в Россию из Австрии. Он обвиняется в организации преступного сообщества, трех банд и шести убийств, в том числе владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника. В марте Мосгорсуд продлил срок ареста Гагиева до 13 июня.

Уголовное дело 12 членов группы Аслана Гагиева 5 декабря 2018 года было передано в Московский окружной военный суд ради безопасности участников процесса. Участники группы Гагиева отказались от суда присяжных. По версии следствия, на счету группы Гагиева более 60 убийств на Кавказе и в Московской области. Их жертвами, в частности, считаются начальник Северо-Осетинского УБОП МВД России Марк Мецаев и мэр Владикавказа Виталий Караев. Гагиев вину в организации убийств не признал, говорится в биографии Аслана Гагиева, подготовленной "Кавказским узлом". Часть членов группировки Гагиева ранее уже были осуждены.

Мосгорсуд продлил срок ареста Гагиеву на три месяца, до 13 декабря, сообщил 19 сентября со ссылкой на пресс-службу суда «15-й Регион».

«Удовлетворено ходатайство (следствия) о продлении срока содержания под стражей... Аслана Гагиева», - процитировал слова сотрудника пресс-службы "Спутник - Северная Осетия".

Дата вынесения решения о продлении срока ареста не уточняется. Сайт Мосгорусда был недоступен по данным на 6.50 мск сегодня.

Комментариев Гагиева или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что сын адвоката Константина Скрыпника в июне был найден в поле в Подмосковье спустя почти двое суток после похищения. Адвокат связал похищение сына со своими показаниями по делу уроженца Северной Осетии Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группировки и организации убийств.