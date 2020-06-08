Сын свидетеля по делу Гагиева почти на двое суток оказался заложником

08 июня 2020, 04:48

Сын адвоката Константина Скрыпника найден в поле в Подмосковье спустя почти двое суток после похищения. Адвокат связал похищение сына со своими показаниями по делу уроженца Северной Осетии Аслана Гагиева, обвиняемого в создании преступной группировки и организации убийств.

Как сообщал "Кавказский узел", в июне 2018 года уроженец Северной Осетии Аслан Гагиев был экстрадирован в Россию из Австрии. Ему инкриминируется организация преступного сообщества, трех банд и шести убийств, в том числе владельца банка "Национальный капитал" Дмитрия Плытника. В марте Мосгорсуд продлил арест Гагиева до 13 июня.

Уголовное дело в отношении 12 членов группы Аслана Гагиева в декабре 2018 года было передано в Московский окружной военный суд с целью обеспечения безопасности участников процесса. Участники группы Гагиева отказались от суда присяжных. По версии следствия, на счету группы Гагиева более 60 убийств на Кавказе и в Московской области. Их жертвами, в частности, считаются начальник Северо-Осетинского УБОП МВД России Марк Мецаев и мэр Владикавказа Виталий Караев. Гагиев вину в организации убийств не признал, говорится в биографии Аслана Гагиева, опубликованной на "Кавказском узле". Некоторые члены группировки Гагиева ранее уже были осуждены.

В районе города Ногинска Московской области 7 июня найден 17-летний сын главного свидетеля по делу Аслана Гагиева адвоката Константина Скрыпника, которого похитили 5 июня, информирует "Газета.ру".

По предварительным данным следствия, юноша в момент похищения находился в загородном доме в Солнечногорском городском округе с родителями. Он вышел прогуляться и не вернулся. Спустя время его родителям стали поступать смс-собщения с угрозами. Константин Скрыпник обратился в полицию с заявлением о пропаже сына.

Юношу удалось отыскать в поле в районе Ногинска. Он сообщил, что был заложником примерно 36 часов, держали его при этом в темном месте вроде подвала в наручниках. Полиция также нашла записку с угрозами от неизвестных, однако сведения о том, что там написано, не разглашаются.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по части 2 статьи 126 Уголовного кодекса "Похищение несовершеннолетнего".

Константин Скрыпник связал похищение сына со своими показаниями в рамках расследования уголовного дела в отношении новых участников группы Гагиева, пишет ТАСС.

"Есть свидетельства: объективные, хорошие и проверяемые доказательства, которые показывают причастность новых лиц, избежавших ответственности и находящихся на свободе по делу Гагиева, причем не только под ним, но и в виду заказчиков, так сказать, над ним, его партнеры. Многие из тех лиц, которые совместно совершали с ним насилие. Каким-то образом эти люди оперативно получают информацию о том, что происходит в рамках расследования дела, пытаются совершать какие-то упреждающие действия такого плана, как, например, похищение, пытаются оказать давление на свидетелей", - цитирует Скрыпника издание.

Напомним, что 14 декабря 2019 года Следственный комитет сообщил о задержании бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольги Швецовой, которая подозревается в причастности к убийству московского следователя Александра Леонова группировкой Аслана Гагиева. 16 декабря 2019 года она была заключена под стражу во Владикавказе. Швецовой предъявлено обвинение в подстрекательстве Аслана Гагиева к убийству ее знакомого, сообщила 31 декабря 2019 года пресс-служба Следкома РФ.