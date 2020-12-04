04 декабря 2020, 21:23

Житель Ставрополья получил 21 год колонии по делу об убийстве школьницы

Суд признал жителя Ставропольского края виновным в изнасиловании и убийстве 11-летней девочки в октябре 2014 года и приговорил его к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как писал "Кавказский узел", 11-летняя школьница пропала 17 октября 2014 года в селе Ставропольского края. В ее поисках участвовали волонтеры из числа местных жителей. 29 ноября того же года тело ребенка было обнаружено в реке. По данным криминалистов, девочка подверглась сексуальному насилию, а затем была задушена. Время смерти и исчезновения ребенка совпали. Подозреваемый в изнасиловании и убийстве был задержан на Ставрополье в январе 2018 года. Он был заключен под стражу.

По данным следствия, в день пропажи ребенка близкий друг отца девочки находился в гостях в их доме. "Воспользовавшись тем, что хозяин домовладения отлучился, он заманил его дочь в безлюдное место, где изнасиловал, задушил девочку, после чего выкинул ее тело в реку", - сообщило следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю.

Суд признал мужчину виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве (п. "б" ч. 4 ст. 131, п. "б" ч. 4 ст. 132, п.п. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК России). Ему назначено наказание в виде 21 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сказано в сообщении на сайте ведомства.

Примечание:

"Житель Пятигорска обвинен в насилии над детьми", "Уроженец Чечни осужден по делу о резонансном убийстве в Невинномысске", "Житель Ставрополья обвинен в изнасиловании и убийстве своего племянника".

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