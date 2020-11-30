30 ноября 2020, 16:43

Следователь из Адыгеи осужден за взяточничество

Суд признал бывшего сотрудника следственного отдела в Адыгее виновным в получении 100 тысяч рублей взятки и приговорил его к трем с половиной годам лишения свободы условно, обязав также выплатить 500 тысяч рублей штрафа.

Как писал "Кавказский узел", следователь, по версии правоохранителей, получил эту взятку, пообещав подозреваемому по делу, которое он вел, переквалифицировать состав преступления на менее тяжкий.

Следствием и судом установлено, что в январе 2020 года следователь пообещал обвиняемому в ходе расследования смягчить обвинение. Силовик получил 100 тысяч рублей, однако не стал выполнять свое обещание и направил уголовное дело в суд с обвинительным заключением по прежней статье, сообщило сегодня управление СКР по Адыгее.

Суд приговорил бывшего следователя к  3 годам и  6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также к штрафу в 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил, говорится в сообщении на сайте ведомства. 

Комментариями защиты осужденного "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Четверо силовиков осуждены в Майкопе за взятки и создание ОПГ", "Ростовские полицейские получили сроки за прослушку", "Командир полка патрульно-постовой службы задержан в Ростове-на-Дону".

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