Волгоградские активисты выступили против давления властей на НКО

28 ноября 2020, 19:24

Участники серии одиночных пикетов в Волгограде раскритиковали внесенные в Госдуму законопроекты об ужесточении контроля за иностранным финансированием некоммерческих организаций, запрете заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей и новых ограничениях на проведение протестных акций.

Четыре одиночных пикета проходили сегодня в центре Волгограда с 13 до 15 мск. Активистка Тамара Гродникова стояла с плакатами "Свободу иностранным агентам. Правительство России внесло в Госдуму поправки в закон «О некоммерческих организациях», ужесточающих требования к НКО" и "Нет преследованию НКО", Галина Тихенко держала плакат с цитатой 31-й статьи Конституции о свободе собраний, у Елены Шеиной был плакат "Цензуре нет", а у Владимира Тельпука - "Это суд или преследование несогласных?", передал корреспондент "Кавказского узла".

В ноябре правительство России внесло в Госдуму новый законопроект о некоммерческих организациях, который ужесточает контроль за финансированием российских некоммерческих организаций из-за рубежа. Авторы проекта предлагают понимать под "иностранным источником" финансирования и российские юридические лица, конечным владельцем которых являются иностранные граждане, информировал 10 ноября ТАСС. В случае принятия законопроекта организацию смогут признать "иностранным агентом", если среди ее членов, учредителей или руководителей есть хотя бы один иностранец. По мнению юриста "Команды 29" Максима Оленичева, эта мера направлена на "изгнание иностранцев и людей без гражданства из работы НКО в России" и контроль над "содержательной деятельностью всех НКО в России", сообщил 10 ноября Znak.

Поправки в Закон о некоммерческих организациях - "очередной этап криминализации инакомыслия и оппозиционной деятельности", считает Тамара Гродникова. "Минюст фактически наделяется правом контроля за деятельностью НКО. Из независимых организаций хотят сделать придаток власти, тем самым лишив их главной своей задачи, ради которой они и создавались. У нас уже есть системная оппозиция, которую полностью контролирует власть. Теперь очередь за НКО", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Она считает, что закон о признании иноагентами физических лиц направлен против всех россиян, которые выступают с критикой власти.

"На самом деле, власть должны интересовать прежде всего польза для общества от выступлений активистов, актуальность вопросов, которые они поднимают, а не финансирование гражданской деятельности. Что касается физлиц, то если человек получил любую сумму из-за границы и при этом пишет посты, комментарии, ведет блог, его могут обозвать иностранным агентом, наложить массу ограничений, с которыми он не справится, и таким образом подавляют всю блогерскую деятельность, которую могут вести не профессионалы, а обычные граждане России. Почему наше государство делает такой акцент на финансировании деятельности, а не на саму деятельность? Если деятельность направлена на благо страны, то, по сути, какая разница, каким образом она финансируется? К сожалению, наше общество не приучено благодарить финансово людей и организации за их общественную и благотворительную деятельность, а ведь это большой труд", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Гродникова выразила недовольство и другим законопроектом. "В том же ряду – законопроект, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без согласования с властью. Он приведет к однобокому восприятию реальности, к тому, что российское общество погрузится в очередную иллюзию и будет оторвано от мира. Это может отразиться и на качестве высшего образования", - резюмировала активистка.

Законопроект, запрещающий заниматься просветительской деятельностью без разрешения властей, был внесен в Госдуму в ноябре. Там говорится о "просветительской деятельности, осуществляемой вне рамок образовательных программ", то есть не о школьных или университетских программах. По мнению авторов проекта, закон "создает предпосылки для бесконтрольной реализации антироссийскими силами в школьной и студенческой среде под видом просветительской деятельности широкого круга пропагандистских мероприятий". В пояснительной записке утверждается, что эти мероприятия поддерживаются из-за рубежа и направлены на дискредитацию российской политики, "пересмотр истории и подрыв конституционного строя", сообщила 18 ноября "Медуза".

Свое возмущение двумя законопроектами высказала и активистка Елена Шеина. "Власть вводит все новые ограничения, чтобы мы вообще не могли ни слова сказать. Это и закон об иноагентах, и закон о просвещении – просвещать теперь можно только с их разрешения. Мы возмущены", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Галина Тихенко указала на еще один законопроект, который ужесточает требования к проведению пикетов. "Наступают нам на горло, остатки свободы хотят уничтожить. Меня очень возмущает, что они хотят ужесточить требования к пикетам. Пикетную очередь на одиночные пикеты собираются запретить, она будет считаться несогласованной акцией. Хотят также усложнить процесс подачи уведомлений на массовые акции. Сейчас-то сложно подать уведомление. Акции не согласовывают", - сказала активистка корреспонденту "Кавказского узла".

В ноябре Думу внесли законопроекты, в случае реализации которых иностранцы не смогут финансировать митинги, журналистам запретят участвовать в акциях, а очереди на одиночные пикеты приравняют к митингам, передал 18 ноября РБК.

Активист Владимир Тельпук раскритиковал работу судебной системы. "У нас под видом борьбы с коррупцией борьба с коррупцией не идет, идет межклановая грызня. В условиях сворачивания гражданских свобод и демократии в стране все больше судебных решений признается политически мотивированными или откровенно похожи на сведение счетов между конфликтующими группами", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

За акцией наблюдали двое полицейских, которые сфотографировали плакаты пикетчиков, и казак. Тельпук отметил лояльность наблюдающих за пикетом полицейских. При этом сообщил, что после одиночного пикетирования 22 ноября он написал два заявления в полицию. "Во-первых, у меня украли плакат. Во-вторых, меня провоцировали казаки. Плакат мой стоял на земле и пропал, полицейские предложили написать заявление. Пока писал заявление, казаки начали вести себя странно – предлагали отойти и поговорить, угрозы какие-то непонятные были. Написал два заявления – на кражу и на угрозы. Все было при сотрудниках полиции, заявления у меня приняли без вопросов", - рассказал Владимир Тельпук.

Пикет вызвал интерес прохожих

Прохожие по-разному реагировали на пикеты. "Что плохого сделал Путин?" - спросила одна из них. Владимир Тельпук ответил, что президент "поднял пенсионный возраст и отменил налоги олигархам, цены повышает". "А кто, если не Путин?" - спросила проходившая мимо пенсионерка. "Еще немного, и мы вас всех пересажаем", - отреагировала на пикет Галины Тихенко еще одна прохожая.

Несколько молодых людей взяли плакаты у Галины Тихенко с критикой Путина и сфотографировались с ними. "Считаю, что тема зачетная, власть надо менять хоть иногда", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из юношей, Юрий, сообщивший, что учится в местной гимназии.

"Мне кажется, запрещено уже все что можно – нельзя говорить, писать что думаешь", - высказался по поводу протестной акции проходивший мимо мужчина, представившийся Владимиром. "Очень много сейчас законов направлено на закручивание гаек. Время покажет, хорошо это или плохо", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер, представившийся Вячеславом Григорьевичем.

Девушка, назвавшаяся Олесей, сказала корреспонденту "Кавказского узла", что "пикеты смелые, таких [активистов] мало". "Но тревожно за них очень. И боюсь, что ничего они не изменят в нашем обществе, где принято молчать", - посетовала она.