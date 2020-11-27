Пожилая женщина и волонтер. Скриншот публикации на странице губернатора Ставропольского края в Instagram https://www.instagram.com/p/CIDs5QIKa-q/

27 ноября 2020, 06:40

Продлен режим самоизоляции для пожилых жителей Ставрополья

Режим самоизоляции для жителей старше 65 лет в Ставропольском крае продлен до 10 декабря, сообщил губернатор Владимир Владимиров. Некоторые пользователи Instagram сочли ограничения для пожилых людей малоэффективными.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 ноября в Ставропольском крае был в очередной раз продлен режим самоизоляции для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, который действовал до 26 ноября. Родители школьников могут сами выбрать для своих детей домашнее обучение или очную форму, отметил 25 ноября губернатор края Владимир Владимиров.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Из-за ситуации с распространением коронавируса власти Ставропольского края приняли решение продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. "Сегодня я подписал очередное постановление, которым срок самоизоляции для граждан старше 65 лет продлевается на очередной двухнедельный период. А именно – до 10 декабря 2020 года включительно", - написал он 26 ноября на своей странице в Instagram.

К 05.40 мск 27 ноября эта публикация набрала 1925 отметок "нравится" и 110 комментариев. Авторы некоторых из них сочли ограничения для пожилых людей неэффективной мерой. "Им внуки вернувшись со школы все домой принесут", – сыронизировал пользователь knyazev_i_g.

"У нас в школе опять классы на дистанционное обучение уходят. У некоторых по 1- 2 урока! Вопрос: почему нельзя закрыть школу чтобы прервать цепочку", – написал пользователь vikholoda.

"А в регионе есть добровольцы по заботе и помощи пожилым на самоизоляции, если соцслужбы не справляются, чтобы пожилые не ходили по магазинам и аптекам?" – задался вопросом пользователь tanushakhokh.

Другая часть комментаторов отметила ненадлежащую работу соцслужб. "К сожалению, социальные службы оставляют желать лучшего. Чтобы каждый день на столе был свежий и хлеб и продукты, пожилым просто приходится идти в магазины. Какая тут может быть самоизоляция? Ни одна соцслужба не сможет каждый день посещать и помогать такому количеству пожилых людей! Дети каждый день тоже не могут приезжать – да и нельзя, самоизоляция же", – отметил пользователь zonderes.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в справочном материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа опубликованы "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Студенты в Карачаево-Черкесии оставлены на дистанционном обучении", "Дагестан обогнал Карачаево-Черкесию по числу новых случаев COVID-19", "Пользователи соцсети раскритиковали новые правила работы школ на Ставрополье".

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