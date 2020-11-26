Уроки в школах Сунжи отменены из-за отключения газа

26 ноября 2020, 10:51

В связи с ремонтом газопровода в Сунже сегодня отменены занятия в школах и детских садах.

По сообщению спасателей, газоснабжение отключено с 10.00 мск.

"26 ноября с 10.00 до 16.00 в связи с необходимостью проведения ремонтных работ приостановлена подача газа абонентам, проживающим в городе Сунжа", – привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника регионального МЧС.

При этом АО "Газпром газораспределение Назрань" сообщило об отключении газа до 18.30. Из-за ремонта газопровода в городе Сунжа приостановлены занятия в детских садах и школах, отметило агентство со ссылкой на родительский комитет.

Анонс отключения в Сунже газа размещен на сайте управления МЧС по Ингушетии. "Просьба к населению – проявлять бдительность и следите за газовыми приборами", – сказано в сообщении, опубликованном 25 ноября. При этом число отключенных абонентов ведомство не уточнило.

"Кавказский узел" ранее писал, что 18 февраля жители сел Кантышево и Долаково в Ингушетии остались без газа после аварии на газопроводе. Число людей, оказавшихся в зоне отключения газоснабжения, не уточнялось. Но при этом в Кантышево, согласно данным Росстата на 2019 год, проживает 17 989 человек, в Долаково – 7 158.