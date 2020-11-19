Семь человек попали в больницу после ДТП с маршруткой в Ставрополе

19 ноября 2020, 11:27

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Ставрополе, в больницу доставлены семь человек, сообщили в управлении ГИБДД.

По данным ведомства, водитель пассажирской "Газели" не справился с управлением, выехал на бордюр, а затем - на полосу встречного движения. В результате ДТП маршрутка опрокинулась.

В больницу с различными травмами доставлены семь человек. Всего на момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 10 человек, пишет со ссылкой на краевое управление ГИБДД "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в январе микроавтобус со школьниками и еще пять автомобилей столкнулись на подъезде к Ставрополю, были госпитализированы два человека.