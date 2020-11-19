19 ноября 2020, 11:27

Семь человек попали в больницу после ДТП с маршруткой в Ставрополе

Маршрутка с пассажирами перевернулась в Ставрополе, в больницу доставлены семь человек, сообщили в управлении ГИБДД.

По данным ведомства, водитель пассажирской "Газели" не справился с управлением, выехал на бордюр, а затем - на полосу встречного движения. В результате ДТП маршрутка опрокинулась.

В больницу с различными травмами доставлены семь человек. Всего на момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 10 человек, пишет со ссылкой на краевое управление ГИБДД "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в январе микроавтобус со школьниками и еще пять автомобилей столкнулись на подъезде к Ставрополю, были госпитализированы два человека.

Примечание:

"Ставропольский подросток обвинен по делу о резонансном ДТП", "Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Губернатор Ставропольского края попал в ДТП".

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