19 ноября 2020, 11:27
Семь человек попали в больницу после ДТП с маршруткой в Ставрополе
Маршрутка с пассажирами перевернулась в Ставрополе, в больницу доставлены семь человек, сообщили в управлении ГИБДД.
По данным ведомства, водитель пассажирской "Газели" не справился с управлением, выехал на бордюр, а затем - на полосу встречного движения. В результате ДТП маршрутка опрокинулась.
В больницу с различными травмами доставлены семь человек. Всего на момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 10 человек, пишет со ссылкой на краевое управление ГИБДД "Интерфакс".
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в январе микроавтобус со школьниками и еще пять автомобилей столкнулись на подъезде к Ставрополю, были госпитализированы два человека.
"Ставропольский подросток обвинен по делу о резонансном ДТП", "Карачаево-Черкесия стала худшим регионом юга России по числу ДТП с пострадавшими", "Губернатор Ставропольского края попал в ДТП".
19 ноября 2020, 12:34
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Суд продлил срок ареста лидерам ингушских протестов
Суд на Ставрополье на полгода продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Ахмеду Барахоеву, Мусе Мальсагову, Багаудину Хаутиеву, Бараху Чемурзиеву, Малсагу Ужахову, Ахмеду Нальгиеву и Зарифе Саутиевой, обвиненным в создании экстремистского сообщества. Судья отказался рассматривать ходатайства адвокатов на предварительном заседании, защита сочла это процессуальным нарушением.
19 ноября 2020, 12:25
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Начальник склада воинской части в Чечне осужден за хищение боеприпасов
Суд признал виновным в хищении и незаконном сбыте боеприпасов начальника склада роты материального обеспечения одной из воинских частей в Чечне и приговорил к четырем годам колонии, сообщила Главная военная прокуратура.
19 ноября 2020, 12:16
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Аналитики поспорили об обоснованности дела о покушении на Пашиняна
Дело о покушении на Никола Пашиняна сфабриковано для повышения рейтинга премьер-министра Армении, считает политтехнолог Армен Бадалян. Власти страны в текущей обстановке избегают возникновения ситуация, способной привести к обратному эффекту, возразил политобозреватель Акоп Бадалян. По делу о покушении следствие не располагает достаточными доказательствами, заявил адвокат Араик Папикян.
19 ноября 2020, 12:06
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Следствие умолчало о сути обвинений против армянских офицеров
Следствие не раскрывает информацию по делу о гибели армянских солдат под Джраканом (Джебраилом), констатировал правозащитник Араик Папикян. Детали военных действий на этом направлении также недоступны для изучения, указал военный эксперт Роберт Назарян.
19 ноября 2020, 10:34
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Очередь из 250 грузовиков образовалась на Военно-Грузинской дороге
Водители большегрузов, скопившихся на границе с Грузией, ожидают разрешения на проезд по закрытой из-за непогоды Военно-Грузинской дороге.
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