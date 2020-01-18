18 января 2020, 12:08

Два человека пострадали в массовом ДТП на Ставрополье

Микроавтобус со школьниками и еще пять автомобилей столкнулись на подъезде к Ставрополю, госпитализированы двое взрослых.

Авария произошла сегодня около 7.30 мск в Кочубеевском районе Ставропольского края, сообщили в отделе пропаганды краевого управления ГИБДД.

"В момент ДТП микроавтобус перевозил девять школьников, все дети были пристегнуты штатными ремнями безопасности, после ДТП осмотрены медиками, травм не обнаружено, лечение не назначалось", - процитировал сообщение ведомства ТАСС.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса с детьми "выбрал небезопасную скорость движения в условиях недостаточной видимости (туман) и допустил попутное столкновение с движущимся впереди автомобилем «Лада Гранта»", говорится в сообщении ГИБДД. Следом столкнулись еще три легковых машины и грузовая "Газель". В результате аварии быдли госпитализированы две пассажирки легковых автомобилей, передало ставропольское телевидение "Свое ТВ".

В микроавтобусе, перевозившим девятерых школьников, никто не пострадал. Все дети были пристегнуты штатными ремнями безопасности, сообщило на своем сайте ГТРК "Ставрополье".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2019 года семеро детей и пятеро взрослых получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Шпаковском районе Ставрополья.

Примечание:

"Власти уточнили число пострадавших в аварии на Ставрополье", "Пять человек стали жертвами ДТП на Ставрополье", "Три пассажира автобуса пострадали при ДТП на Ставрополье".

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