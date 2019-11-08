12 человек пострадали в ДТП на Ставрополье

08 ноября 2019, 06:19

Семеро детей и пятеро взрослых вечером 7 ноября получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Шпаковском районе. Двое из них, женщина и ребенок, находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

ДТП произошло около 22.00 мск 7 ноября на 12-м километре автодороги Ставрополь - Батайск.

По предварительным данным краевого управления ГИБДД, автомобиль Kia Ceed выехал на встречную полосу, где столкнулся с КамАЗом и Lada Granta, пишет "Интерфакс-Юг".

В автомобиле Kia находился один человек, а в Lada Granta семеро детей и четверо взрослых. Все 12 пострадавших доставлены в центральную городскую больницу №4 в Ставрополе, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте главного управления МЧС России по Ставропольскому краю.

Девять из 12 пострадавших госпитализированы, уточняет со ссылкой на представителя городской клинической больницы скорой медицинской помощи Ставрополя "Интерфакс".

Женщина и 11-летний ребенок находятся в реанимации в тяжелом состоянии, состояние остальных врачи оценивают от средней степени тяжести до тяжелого, отмечает со ссылкой на представителя больницы в Ставрополе ТАСС.

"Кавказский узел" также информировал, что вечером 4 ноября на автодороге Светлоград - Благодарный - Буденновск столкнулись легковой автомобиль и грузопассажирский микроавтобус, который от удара съехал в кювет и врезался в дерево. В микроавтобусе находились девять граждан Азербайджана, водитель и семь его пассажиров были доставлены в больницу.