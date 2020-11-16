Помощник капитана танкера "Генерал Ази Асланов" обвинен по делу о гибели людей

16 ноября 2020, 19:43

Старшему помощнику капитана взорвавшегося в Керченском проливе танкера "Генерал Ази Асланов" предъявлено обвинение в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель членов экипажа.

Как писал "Кавказский узел", взрывы на нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов", который направлялся в Ростов-на-Дону из порта "Кавказ", по версии следствия, произошли из-за нарушений требований пожарной безопасности при перевозке груза. 26 октября поиски трех моряков были прекращены, так как надежды найти их живыми уже не было. Позднее в ходе осмотра танкера были найдены останки, предположительно, принадлежащие трем пропавшим членам экипажа.

24 октября на российском нефтяном танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море произошли два взрыва. Всего на танкере находились 13 человек, трое из которых оказались за бортом. На поиски моряков были направлены вертолеты из Симферополя и Геленджика.

По версии следователей, вечером 24 октября в акватории Азовского моря на танкере "Генерал Ази Асланов" загорелась взрывоопасная смесь груза "Нафта". Перед этим под руководством старшего помощника капитана судна боцман, матрос и практикант зачищали танки от остатков груза "Нафта", сообщило сегодня на своем сайте Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

"Обвиняемый не обеспечил постоянный контроль за соблюдением противопожарного режима на судне, допустил выполнение указанных работ в отсутствие технологической карты, определяющей безопасную процедуру мойки танков от груза "Нафта"; лично не контролировал концентрацию загазованности в танках судна, допустив, в том числе, к выполнению моечных работ практиканта, не обученного безопасным методам их проведения", - сказано в сообщении ведомства.

В отношении старшего помощника капитана танкера возбуждено дело по части 3 статьи 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности смерть двух или более лиц).