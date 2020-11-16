Узбекские мигранты пожаловались на стесненные условия на вокзале в Волжском

16 ноября 2020, 01:24

Трудовым мигрантам из Узбекистана, которые собрались на железнодорожном вокзале в Волжском, пришлось несколько часов ждать поезд на перроне, так как мест в зале ожидания не хватило. Они также посетовали, что вынуждены из разных уголков России добираться до Волгоградской области, откуда можно уехать на родину.

Как писал "Кавказский узел", в город Волжский 24 сентября привезли граждан Узбекистана, которые находились в регионах Южного федерального округа, в том числе на территории Ростовской области, и ждали отправки на родину после начала пандемии по коронавирусу. С этого времени отправилось уже более десяти составов с почти тысячью пассажиров в каждом. Но число желающих вернуться на родину остается большим. 4 ноября в Узбекистан выехали 722 мигранта. Некоторые из них пожаловались, что не успели купить продукты и лекарства, но проход в город с перрона для них был закрыт.

В Волжском мигранты жаловались, что замерзают ночью и у них заканчиваются деньги на питание, а билеты на поезд перепродаются спекулянтами. Мигранты также рассказывали, что вынуждены вернуться к работодателям, чтобы сэкономить на проживании. Иностранным гражданам сложно получить медпомощь в российских больницах, а лечение обходится дорого, заявили опрошенные "Кавказским узлом" пассажиры поезда в Ташкент.

15 ноября на привокзальной площади города Волжского Волгоградской области стали собираться граждане Узбекистана для того, чтобы сесть на вечерний поезд на Ташкент. Мигранты подъезжали к вокзалу на такси и общественном транспорте, большинство везли домой большие сумки и тюки, передает присутствовавший на месте событий корреспондент "Кавказского узла".

У лестницы вокзала были припаркованы спецавтомобили полиции. Кинолога с собакой корреспондент не заметил. В здание вокзала полиция пропускала мигрантов, желающих приобрести билеты, а также беременных женщин и семьи с малолетними детьми. После 14.00 по местному времени (13.00 мск) на вокзал стали пускать всех пассажиров. На входе они показывали полицейским паспорта и билеты и проходили с вещами через рамки металлоискателей.

На перроне стояла группа узбекских граждан. Они приехали 15 ноября из Краснодара. Двадцатисемилетний Ахмат из Андижана работал на стройке, возводил частные дома. Он и его товарищи купили билеты "на заказ" без переплаты. Ахмат рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о слухах, которые распространяются среди отъезжающих.

"Те, которые уезжают в Узбекистан, не могут потом вообще вернуться в Россию. Не только в этом году, но и потом вообще. Такие слухи у людей", - заявил он.

Его товарищ, шестидесятипятилетний Абдулла Абдуллаев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в этом году впервые приехал в Россию на заработки. С февраля он работал ночным сторожем в баре в Краснодаре. За ночь ему платили 700 рублей. Зарплатой Абдулла остался доволен. Большую часть заработанных денег он отправлял своей семье в Андижан. Там его ждут мама, жена, трое детей и двое внуков.

"Холодно здесь у вокзала. Почему нас не пускают в теплое помещение? Нам еще шесть часов поезд ждать", - высказал свою претензию Абдулла Абдуллаев.

Его поддержала тридцатитрехлетняя Садокат Маримова, которая приехала 15 ноября из Тольятти. Она возмутилась тем, что приходится несколько часов ждать поезд на улице, под открытым небом при нуле градусов.

"Никто ведь не знает, что в Волгограде погода такая. В Тольятти было тепло, сюда приехала - холодно. Спросила на входе у полицейского, можно ли мне посидеть на вокзале. Нет, говорят, идите на перрон. Шесть часов на таком холоде", – возмутилась женщина.

Садокат рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в Хорезме ее ждут муж и сын. В Россию она приезжает второй год – лечит межпозвоночную грыжу. Врач ей запретил находиться на холоде и поднимать больше трех килограммов. Сумки женщине помогли занести на перрон ее земляки. Во время лечения женщина, "чтобы не терять время", обучалась на курсах маникюра. Когда началась пандемия коронавируса, Садокат безуспешно пыталась получить помощь в посольстве и консульстве Узбекистана.

"Думала, получится улететь на самолете. Обращалась в московское посольство, в консульство в Казани: "Помогите мне достать билет до Ташкента на самолет". С мая им писала. Получила ответ только в ноябре: "Мы отправляем самолетами только инвалидов, беременных женщин и женщин с маленькими детьми". Я им бумаги отправляла, что я инвалид. Но они не помогли, пришлось ехать на поезде", – посетовала женщина.

Садокат рассказала, что билет ей удалось купить через посредника за 16 тысяч рублей вместо 11 тысяч рублей "на кассе". По ее словам, услугами спекулянтов воспользовались и ее знакомые.

Корреспондент обратился к дежурному помощнику начальника вокзала города Волжского Татьяне Ливадновой с вопросом, почему граждане Узбекистана ожидают поезд под открытым небом. Женщина показала корреспонденту помещение вокзала, где находилось около 30 женщин с детьми.

"Здесь тепло. Мы их снабжаем кипятком. Если женщина хочет покормить младенца грудью, она кормит у меня в кабинете", – пояснила сотрудница вокзала.

Татьяна Ливаднова показала также теплое помещение, в котором находились другие пассажиры ташкентского поезда. Оно было наполнено людьми и их вещами. "Мы просили их сдать вещи в камеру хранения, но они экономят деньги. Предлагали им оставить вещи на перроне, но они не хотят оставлять их без присмотра. Просили их по очереди там греться. Но и это предложение не было услышано", – развела руками дежурная по вокзалу, которая также отметила, что руководство Приволжской железной дороги назначило дополнительный к существующим рейс на Ташкент на 17 ноября.

Корреспондент "Кавказского узла" поинтересовался у находящихся в помещении пассажиров, давно ли они там сидят. Мужчина, представившийся Шерзодом из Намангана, сообщил, что члены его группы ночевали в этом помещении. "Мы вчера (14 ноября) приехали. Денег у нас нет больше. Снять квартиру не можем. Хотели на вокзале в Волгограде ночевать, но нам здесь разрешили. Тут и спали", – пояснил узбекский рабочий.

Шерзод рассказал, что его группа работала в Омской области на стройке. Месяц назад они решили поехать домой на автобусах. Но на границе их не пропустили, сказали, что нужно ехать в Волжский. Группа вернулась в Омск и потом добиралась в Волжский с тремя пересадками через Москву. "Не знали, что так далеко ехать надо. Мы деньги все родным в Наманган отправили. На дорогу еле-еле хватило. А на еду и на ночлег денег нет совсем, кушаем хлеб и воду", – посетовал он.

Около ста человек, для которых не нашлось места в помещениях, ожидали несколько часов поезд на перроне.

В телефонном разговоре муфтий Центрального Духовного управления мусульман Волгоградской области Абдулла Хаджи сообщил, что мечеть больше не принимает на ночлег граждан Узбекистана, уезжающих на родину.

"На ночлег их (трудовых мигрантов) не принимаем уже давно. Убрали палатки, туалеты, умывальники", – рассказал муфтий.

Все опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" трудовые мигранты не высказывали жалоб на своих работодателей. Лишь Альмагуль Обайдулаевна, продававшая узбекским рабочим в сквере на привокзальной площади варежки и шерстяные носки, рассказала, что земляки жаловались ей на то, что работодатели часто не платят обещанную зарплату.

Альмагуль стала гражданкой России в 1989 году, с тех пор живет с семьей в Волгограде. "Обманывают (работодатели) многих (узбекских рабочих). Деньги не отдают полностью. В прошлый раз (13 ноября, во время отправления поезда в Ташкент) я также тут торговала. И много кто из земляков жаловался на обманы", – рассказала она.

Железнодорожный состав Волжский–Ташкент подали к перрону за три часа до отправления. Пассажиры зашли в свои вагоны без суеты и спешки. Поезд отправился в 21.57 по местному времени (20.57 мск). На вокзале и привокзальной площади граждан Узбекистана не было.

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