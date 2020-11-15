Число погибших солдат Нагорного Карабаха выросло до 1434

15 ноября 2020, 14:15

Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало сегодня список из 51 имени бойцов, убитых в зоне конфликта за время боев. Общее число погибших солдат Армии обороны составило не менее 1434.

Как писал "Кавказский узел", утром 13 ноября Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало список из 37 имен военнослужащих, погибших в зоне конфликта. Таким образом, всего с начала обострения карабахского конфликта ведомство сообщило о гибели 1339 солдат.

10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которые велись с 27 сентября. Текст совместного заявления президентов Азербайджана и России и премьер-министра Армении опубликован в разделе "Нормативные акты" на "Кавказском узле". Какие территории Азербайджан получает по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Минобороны Нагорного Карабаха сегодня обнародовало новые данные о потерях, сообщив о еще 51 погибшем военнослужащем. Всего, по уточненным данным ведомства, с 27 сентября погибли 1434 солдата Армии обороны, сообщает "Интерфакс".

В опубликованном сегодня списке - имена 51 мужчины 1958-2002 годов рождения, из них 13 добровольцев и восемь резервистов, информирует "Sputnik Армения".

По данным издания, список с именами еще 44 погибших солдат Минобороны Нагорного Карабаха опубликовало днем 13 ноября. В этом списке – имена мужчин 1949-2002 годов рождения, в том числе 15 добровольцев и один резервист.

Каждая семья военного, погибшего или получившего инвалидность в боях в Нагорном Карабахе в течение 20 лет получит от 58 до 82 миллионов драмов (от 120 до 160 тысяч долларов), пообещал 25 октября глава армянского Фонда страхования военнослужащих.

Напомним, азербайджанская сторона не раскрывает данные о своих боевых потерях. При этом, по данным сторон, в Азербайджане с начала обострения конфликта погибли 93 мирных жителя, ранены 404, а в Нагорном Карабахе погибли 49 мирных жителей,157 человек получили ранения. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".