Участники митинга в Ереване выдвинули Пашиняну ультиматум

11 ноября 2020, 19:22

Представители оппозиции в ходе митинга потребовали от премьер-министра Армении Никола Пашиняна подать в отставку до конца дня, а представители фракций двух парламентских партий добились созыва уже сегодня внеочередного заседания Национального собрания по этому же вопросу.

Как писал "Кавказский узел", 10 ноября вступила в силу договоренность России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Ереванцы, недовольные содержанием мирного соглашения, сегодня вышли на митинг в Ереване и шествием отправились с площади Свободы к зданию правительства Армении. Кабмин должен уйти в отставку, чтобы соглашение с Азербайджаном осталось нереализованным, заявили организаторы акции.

По требованию фракций партий «Процветающая Армения» и «Светлая Армения» созвано внеочередное заседание Национального собрания, которое назначено на 20.00 по ереванскому времени (19.00 мск), сообщил представитель верховного органа Армянской революционной федерации "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян на проходящем в Ереване митинге.

Он призвал граждан потребовать от депутатов блока Пашиняна «Мой шаг» участия в заседании. «Если хотя бы половина из 88 депутатов «Моего шага» примет участие в заседании, оно будет полномочным», - заявил Сагателян, слова которого приводит NEWS.am.

Из 132 голосов в парламенте Армении 88 принадлежат блоку "Мой шаг". 24 мандата принадлежат "Процветающей Армении", 17 – "Просвещенной Армении", еще трое - независимые депутаты. Для обеспечения кворума необходимо 67 голосов, передает «Sputnik-Армения».

Еще во время сбора подписей за проведение внеочередного заседания парламента участники акции протеста в Ереване выдвинули ультиматум премьер-министру Армении Николу Пашиняну самому подать в отставку до конца сегодняшнего дня. Как заявил Ишхан Сагателян, если требование не будет выполнено, то оппозиция завтра, 12 ноября, решит вопрос «устранения Пашиняна и его политической команды от власти», передает «Интерфакс».

Ранее, 9 ноября, 17 политических сил Армении подписали совместное заявление с требованием отставки правительства и его главы Никола Пашиняна.

Напомним, в ночь на 10 ноября в Ереване также прошли акции протеста, их участники ворвались в здание правительства Армении и потребовали отставки премьер-министра Никола Пашиняна, который подписал мирное соглашение с Баку. После этих протестов были задержаны шесть человек, в том числе двое за участие в избиении спикера парламента Арарата Мирзояна. В акциях приняли участие и вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха. Они заявили, что войну надо было продолжать даже в том случае, если бы она завершилась поражением Армии обороны. Премьер заявил, что протестующие наносят "удар в спину солдатам в окопах".