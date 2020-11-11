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11 ноября 2020, 09:25

Муфтий Чечни одобрил запрет на межконфессиональные браки для мусульман

Заключение ДУМ России о недопустимости межконфессиональных браков соответствует мусульманским традициям, сообщил муфтий Чечни Салах Межиев после публикации вывода богословов о том, что мусульманам не следует жениться на сторонницах других религий.

Богословское заключение ДУМ России о недопустимости межконфессиональных браков "является общеизвестной истиной в исламе", сообщил муфтий Чечни Салах Межиев.

"Эти браки и не разрешали... Все и так знают, что в исламе никах (бракосочетание) с немусульманкой запрещен, нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет", - привело 10 ноября его слова РИА Новости.

Межиев добавил, что некоторые исламские ученые допускают подобные браки при определенных условиях, но в целом запрет направлен "на укрепление семьи, ее духовных основ, снижение числа разводов и разногласий", сообщило агентство.

Богословское заключение Совета улемов ДУМ России было принято еще в июле, однако опубликовано на сайте муфтията только 10 ноября, сообщил в тот же день "Интерфакс".

Согласно заключению, российским мусульманам не следует жениться на сторонницах других религий. "Совет улемов ДУМ РФ постановил, что межконфессиональные браки, в частности, с представительницами людей Писания (христиане, иудеи), на территории РФ недопустимы и возможны лишь в определенных единичных случаях по решению местного муфтия, который рассматривает и принимает во внимание все обстоятельства конкретного случая", - говорится в заключении, опубликованном на сайте управления.

По мнению богословов, в брак с мусульманином может вступить та немусульманка, которая, например, считает Иисуса Христа не Богом, а Божьим посланником, наряду с Мухаммадом, признавая существование одного единого Бога, и выражает готовность следовать предписаниям Корана. "Единство, схожесть супругов в вопросах религии и духовности является наиважнейшим условием их совместной счастливой жизни", - сказано в сообщении.

Примечание:

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