Зрители оценили интерес к культуре народа в фильмах фестиваля черкесского кино

07 ноября 2020, 19:10

Лучшим фильмом фестиваля черкесского кино признана короткометражка «Осколки наследия» репатриантки из Сирии Ущаб Махуш. В этом фильме черкесский активист Аскер Сохт увидел идею «возвращения к родному очагу». Фильмы фестиваля способны разбудить интерес к культуре адыгов, считают зрители.

Как писал "Кавказский узел", фестиваль-конкурс на лучший короткометражный фильм об истории и культуре черкесов проводился с 31 октября на видеохостинге Youtube при поддержке канадского фонда репатриации. В фестивале принимали участие анимационные, документальные и художественные фильмы кинематографистов из восьми стран мира. Главное условие - продолжительность фильма не должны превышать 15 минут, и он должен быть снят не позднее 2018 года. Важное условие участия в конкурсе - использование адыгского языка. Кроме того, фильмы-участники фестиваля не должны содержать никаких проявлений расизма, религиозных предрассудков или нарушения общественных ценностей или морали. В финал фестиваля черкесского кино вышли 10 молодых кинематографистов.

Сообщение о том, что подведены итоги Международного фестиваля адыгских фильмов, поступило сегодня на sms-сервис "Кавказского узла" 22 октября. "Лучшим короткометражным фильмом признана совместная творческая работа двух девушек Ущаб Махош и режиссёра Дины Чениб "Осколки наследия - Къыткlэныгъэм икъутаф". Обе девушки из Адыгеи, живут в ауле Панахес Тахтамукайского района. Ущаб вернулась на историческую родину из Сирии в 2012 году, а отец Дины репатриант из Иордании, а она родилась в Адыгее", - пишет автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram — на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Студентка из Адыгеи стала победителем Черкесского кинофестиваля

В состав жюри кинофестиваля вошли журналист и телеведущая ГТРК «Адыгея» Светлана Тешева, театральный актер Синан Албайрак, директор кинофестиваля Мвафак Катт и координатор фестиваля Тамара Шагуж. Заседание жюри состоялось 28 октября, и после рассмотрения фильмов, участвовавших в проекте «Мэкӏэ-макӀэу, эшӀу-эшӀоу» (в переводе с черкесского на русский – «Потихоньку и с любовью»), было решено, что приз жюри путем голосования присуждается фильму «Осколки наследия» Ущаб Махуш из Адыгеи и режиссера Дины Чениб. Махуш также исполнила главную роль в фильме, сообщили организаторы кинофестиваля.

С 31 октября, когда фильмы были опубликованы на Youtube-канале Circassian Film Festival, к 18.00 мск 7 ноября «Осколки наследия» собрали 6 854 просмотров. «Фильм снят профессионально, хорошая постановочная режиссерская работа, качественный монтаж, музыка тематически и стилистически соответствует сюжету, который автор смог донести до нас за три минуты. Хорошая игра актрисы. Она выразила все свои мысли, страхи, сомнения и надежду на светлое будущее», - сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе оргкомитета.

Жюри также отметило, что выбор был сложный, поскольку еще несколько фильмов-участников имели сопоставимое качество, но по условиям требовался только один победитель. «Большинство участников - начинающие режиссеры. Это обнадеживает и означает, что фестиваль способствует развитию талантов. Комитет отмечает, что внимание к особенностям культуры черкесского народа присутствует в большинстве фильмов. Это важный показатель для передачи послания фестиваля», - рассказали в пресс-службе оргкомитета.

Фильм Ущаб Махуш соответствовал всем условиям и критериям, которые были обозначены в положении конкурса, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» продюсер ГТРК «Адыгея», член жюри Черкесского кинофестиваля Светлана Тешева. По ее словам, главная задача – это популяризация традиций, культуры адыгов, и Ущаб Махуш эти условия выполнила.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

«Это же не профессионалы, режиссером выступила Дина Чениб. Она тоже из нового поколения репатриантов, ее отец приехал из Иордании, а сама Дина родилась уже в Адыгее. И они с Ущаб Махуш родственники», - рассказала Тешева.

Она отметила, что с первых кадров фильм «Осколки наследия» впечатляет цветовым воплощением, красивой природой. В фильме преобладает зеленый цвет - цвет жизни и рождения, волнующая музыка, завораживающий голос, который звучит за кадром, и сама девушка - очень красивая, указала член жюри. «Ты не знаешь, почему эта девушка оказалась в этом лесу и что она там ищет. Она обращается к деревьям, к вершинам гор, к бурлящим рекам - такое впечатление, что она не может найти себе места и какого-то успокоения. Она сама прекрасна, у нее самое красивое платье, в котором можно пойти на прием, а она оказывается среди природы и ищет это душевное успокоение. Я так поняла идею», - поделилась Светлана Тешева.

Черкесская девушка находит успокоение в своем родном языке – душе народа, отметила она. «Я все думала, как можно понятную, доступную историю в три минуты рассказать, вот девочки с этой задачей справились. Музыка, монтаж, цветокоррекция, игра героини, голос - тут все сошлось. И зрители тоже проголосовали за этот фильм, своими просмотрами, у этого фильма больше всего просмотров, положительных отзывов и комментариев», - рассказала Тешева.

Среди участников кинофестиваля — только любители, в основном молодежь до 30 лет. Это представители Сирии, Иордании, Америки, Швеции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады. Два участника — из Адыгеи, это репатрианты Тлебзу Усам и Махуш Ущаб.

На втором месте - автор и режиссер из Швеции Леса Яхъя Альхатиб с фильмом «Лес», который также исполнил главную роль. Фильм он набрал 1,7 тысячи просмотров. «Член жюри из Турции понимал, что в этом режиссере есть серьезные задатки, и он может стать профессионалом. Но мы не ставим цель вырастить сейчас крутого режиссера, чтобы мы ворвались в кинематографию. Нам важно было, чтобы содержание этих фильмов отвечало критериям конкурса. И с этой задачей девочки справились очень хорошо, а уже с самим воплощением, подходами, приемами, жанром, были и другие достойные работы», - сообщила Тешева.

Она отметила, что главный приз фестиваля в этом году составляет 500 долларов, в следующем году, когда фестиваль планируется провести более масштабно и в режиме офлайн, а фильмы будут больше по хронометражу, главный приз фестиваля составит две тысячи долларов.

Активист увидел в фильме-победителе национальную мечту черкесского народа

Председатель «Адыгэ Хасе» Краснодарского края Аскер Сохт считает, что в жюри кинофестиваля должны быть профессионалы, он поддерживает организаторов, которые не пригласили в жюри черкесских активистов. Сохт отметил, что близко знаком с автором и исполнителем главной роли в короткометражном фильме «Осколки наследия» Махуш Ущаб.

«Вернувшись на Кавказ из Сирии, она закончила среднюю школу. Сегодня она студентка факультета дизайна Карачаево-Черкесского госуниверситета. Она имеет удивительный талант писателя на арабском языке детских сказок и более глубоких философских текстов, в большей части посвященных теме борьбы добра и зла, в целом отражающих ее богатый духовный мир», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Аскер Сохт.

Он отметил, что в фильме Махуш Ущаб создала широко известный в мировой культуре образ «возвращения к родному очагу». «Где родная земля, ее леса и горы, реки и долины, человек, некогда покинувший родину и истосковавшийся по ней, вновь обретает ее, возвращая душевное равновесие, силы жить дальше, вернуть утраченное, двигаться вперёд в любви и гармонии. В широком смысле это важная грань национальной мечты черкесского народа, в оригинальной, поэтичной и образной форме переданная авторами фильма», - заключил Сохт.

Автор фильма «Осколки наследия» Махуш Ущаб приехала вместе с семьей из Сирии в 2012 году и живет в ауле Панахес республики Адыгея. Свой трехминутный фильм она снимала в горах Карачаево-Черкесии в Домбае. Девушка рассказала, что давно увлекается фотографией, с видео работала впервые. «Хотелось показать красоту черкесской природы, красоту языка, и что он не забыт. Мы его помним, любим и говорим на нем», - сообщила корреспонденту «Кавказского узла» девушка, отметив, что планирует и в будущем участвовать в фестивале и снимать новые фильмы.

Фильмы фестиваля заставят молодежь вернуться к своим истокам, к своему языку, считают зрители

20-летний студент из Адыгеи Ислам Джалахеж посмотрел все фильмы из программы Черкесского кинофестиваля. «Ссылками на фильмы активно делились в черкесских группах в соцсетях. Была интересна интрига, кто станет лучшим. Я был уверен, что фильм «Осколки наследия» победит. Это красивый фильм и идея, которая объединяет всех черкесов мира. Ведь мы разбросаны по всему миру, и это очень грустно», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» молодой человек.

То, что информацию о Черкесском кинофестивале публиковали во всех черкесских группах в соцсети, и пользователи Интернета пересылали друг другу, подтвердила и студентка из Краснодара Саида Тюльпарова. Ей тоже понравился фильм «Осколки наследия». «Этот фильм, судя по комментариям, никого не оставил равнодушным. Я пересматривала его несколько раз и плакала - настолько он задел мою душу. Я думаю, что и этот фильм, и фильмы других участников фестиваля заставят молодежь вернуться к своим истокам, к своему языку», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» девушка.

Она считает, что успех Махуш Ущаб, простой девушки из Адыгеи вдохновит черкесскую молодежь создавать фильмы о своей родине. «Сейчас много возможностей для самовыражения, видео доступно каждому, мы смотрим смешные клипы в соцсетях, сами что-то снимаем, гонимся за лайками, но можно снимать ролики про свою родину, про свою культуру. Ведь наша задача передать своим детям язык, чтобы он не исчез», - заключила девушка.