10 молодых кинематографистов вышли в финал фестиваля черкесского кино

28 октября 2020, 02:40

Лучшие работы молодых кинематографистов из восьми стран мира 31 октября будут выложены на Youtube-канале "Circassian Film Festival". Короткометражные фильмы посвящены истории и культуре черкесов. Важное условие участия в конкурсе - использование адыгского языка, отметила журналистка, член состава жюри Светлана Тешева.

Сообщение о том, что 31 октября на видеохостинге Youtube начинается фестиваль адыгского кино, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 22 октября. "Фестиваль адыгского кино стартует 31 октября 2020 года в 20.00 [...] Имена победителей объявят 6 ноября 2020 года", - пишет автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

На Youtube-канале "Circassian Film Festival" 31 октября в 20.00 по московскому времени будут выложены 10 роликов, которые участвуют в фестивале-конкурсе на лучший короткометражный фильм об истории и культуре черкесов. Конкурс проводится при поддержке канадского фонда репатриации. Фильмы можно будет посмотреть в течение недели, имена победителей будут объявлены 6 ноября. Главный приз - две тысячи долларов США, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» организаторы фестиваля.

В фестивале принимают участие анимационные, документальные и художественные фильмы. Главное условие - продолжительность фильма не должны превышать 15 минут и должен быть снят не позднее 2018 года. Кроме того, фильмы-участники фестиваля не должны содержать никаких проявлений расизма, религиозных предрассудков или нарушения общественных ценностей или морали, подчеркнули организаторы.

Адыги (или черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье. Общая численность адыгов в России, согласно итогам переписи 2010 года, составляет 718 727 человек. При этом большинство адыгов проживает за пределами России, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Продюсер и ведущая итоговой информационной программы «Тхьэмафэу икlырэм» ГТРК "Адыгея" Светлана Тешева вошла в состав жюри международного конкурса. Она сообщила 27 октября корреспонденту «Кавказского узла», что фонд репатриации Канады помогает в проведении фестиваля, но сама организация «Circassian Film Festival» с прошлого года существует самостоятельно.

«Можно считать, что это союз творческих единомышленников, в который входят и кинорежиссеры, и аниматоры, которые бы хотели популяризировать именно черкесское кино, где будет звучать черкесский, адыгский язык», - рассказала Тешева.

24 июля 2018 года Госдума приняла поправки к закону "Об образовании", предполагающие изучение государственных языков республик России "на добровольной основе". Законопроект возмутил жителей национальных регионов, которые увидели в нем угрозу для существования языков и культуры своих народов, говорится в справке "Кавказского узла" "Пять фактов про новый закон о родных языках".

Она отметила, что молодые люди сейчас в полной мере владеют новыми технологиями, много снимают видео и фото и с удовольствием участвуют в подобных проектах. Кроме того, по мнению Тешевой, заинтересованность молодежи в таком фестивале важна для сохранения черкесского языка. «Условия организаторов - обязательно, чтобы там звучал язык. Это тоже привлечение внимания к языкознанию, к сохранению нашего адыгского языка, потому что он утрачивается», - отметила Тешева.

По ее словам, фестиваль проводиться впервые, из-за пандемии его пришлось перенести в онлайн-режим. Кроме того, по словам Тешевой, пандемия сказалась и на технической стороне фильмов, так как у участников, по сути, не было возможности полноценно снимать. «Сам фестиваль в офлайн-режиме перенесли на следующий год. Если ситуация измениться к лучшему, то возможно он пройдет осенью следующего года. Онлайн-форма - новый вид, который все сейчас используют. В этом году, чтобы как-то о себе заявить, организаторы тоже решили использовать ее, и в таком же формате провести вечер короткометражного фильма 31 октября, на Youtube-канале в 20 часов вечера по московскому времени выложить все 10 роликов», - рассказала Тешева.

Она рассказала, что посмотрела все 10 короткометражек и сделала вывод, что авторы отразили в них внутреннее беспокойство за будущее своего народа. «До 31 июля нужно было подать заявку об участии и отослать жюри сценарии будущего короткометражного фильма. Жюри выбирали, какие сценарии будут сняты. Были отобраны 10 сценариев, которые потом реализовались, и организаторы оказывали содействие в съемках, в том числе финансовую, если была необходимость - в декорациях», - сообщила Тешева.

По ее словам, из 10 фильмов-участников жюри выберет одного победителя, еще одного победителя выберут народным голосованием. Среди участников – только любители, в основном молодежь до 30 лет, но есть два человека постарше. Это представители Сирии, Иордании, Америки, Швеции, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Канады. Два участника - из Адыгеи, это репатрианты Тлебзу Усам и Махуш Ущаб.

Автор фильма «Осколки наследия» Махуш Ущаб репатриировалась вместе с семьей из Сирии в 2012 году и живет в ауле Панахес республики Адыгея. Девушка рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что любит фотографировать, и информация об объявленном конкурсе ее заинтересовала. «Я два года назад видела арабский фильм про языки, которые мы потеряли, и там говорили про наш язык. Мне стало обидно, что они думают, что мы вымерли. Я хочу доказать, что мы есть и знаем свой язык», - рассказала девушка.

Она сообщила, что снимала свой трехминутный фильм в горах Карачаево-Черкесии в Домбае. «Я была там несколько раз. Там очень красиво, первозданная природа. Поэтому выбрали это место для съемок. Я туда поехала вместе с братом. Мы жили в гостинице, было очень холодно, но мы сняли красивую картинку», - сообщила девушка.

По ее словам, в ее семье всегда говорили на черкесском языке. «Когда мы жили в Сирии, в семье нам запрещали говорить на арабском языке, чтобы мы не забыли свой родной язык. Потому что на наших глазах многие наши соотечественники его забыли», - заключила девушка.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".