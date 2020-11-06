Житель Ингушетии осужден за повреждение родовой башни в Бейни

06 ноября 2020, 19:55

Суд приговорил к обязательным работам жителя Ингушетии, признав его виновным в разрушении кладки исторической башни в Бейни. В том же Джейрахском районе обрушился поврежденный вандалами средневековый склеп, сообщил Минкульт.

Как писал "Кавказский узел", в июле суд приговорил к обязательным работам жителя Джейрахского района, который разрушил арку исторической башни в Бейни, чтобы продать камни. В августе такое же наказание было назначено еще одному человеку. Зачем он повредил башню, прокуратура не уточнила.

Работники музея-заповедника в Ингушетии в декабре 2019 года обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни. Было возбуждено дело о повреждении объектов культурного наследия: башенного комплекса "Бейни", башни "Бэрер-Гала" и усадьбы "Утен-Гала". 5 января 2020 года глава совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев заявил, что люди, причастные к разрушению древних башен в селе Бейни, задержаны. По его словам, они перевозили арочные перекрытия в Чечню. Это заявление спровоцировало бурные интернет-дискуссии между чеченскими и ингушскими пользователи YouTube.

Джейрахский районный суд признал еще одного местного жителя виновным в повреждении башни "Бэрер-Гала" осенью 2019 года. Согласно приговору, он выбил камни из кладки башни XV-XVI веков, чтобы использовать при строительстве хозяйственной постройки. Вывезти камни ему не удалось из-за размытых дорог.

"Вскоре ему стало известно, о том, что новость о разрушении родовой башни вызвала большой общественный резонанс в республике, и работники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников. В связи с чем он не стал возвращаться на место преступления за камнями", - отмечается в сообщении прокуратуры Ингушетии. Согласно экспертному заключению, восстановление башни "Бэрер-Гала" обойдется в более чем 120 тысяч рублей.

Сельчанин признан виновным по статье "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия". Суд учел, что 54-летний мужчина воспитывает четырех детей, и назначил ему 300 часов обязательных работ и обязал возместить материальный ущерб, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Ингушетии.

Сообщение о том, что в Ингушетии выбили арочные камни в шести башнях в селе Бейни, поступило на sms-сервис "Кавказского узла" 15 декабря 2019 года. "Были разобраны арки для вывоза. Башни держатся именно на угловых и арочных камнях. Складывается опасная ситуация для башен", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

В Джейрахском районе из-за повреждения вандалами каменной кладки обрушился средневековый склеп, сообщил представитель Министерства культуры Ингушетии. "При очередном визите в горную местность представители рода Бековых из высокогорного села Ляжги обнаружили обрушение одного из двух склепов. Этому предшествовали действия злоумышленников, которые выбили угловые камни. После сильного дождя из поврежденного склепа вымыло много артефактов", - процитировал сегодня представителя ведомства "Интерфакс".

По его словам, ингушский тейп своими силами укрепил сооружение, при этом на территории строения были собраны исторические артефакты. "Представитель рода Бековых Тамерлан Беков передал собранный материал в фонд музея краеведения на постоянное хранение. В коллекции: ножи, ножницы, наперстки, бусины, несколько разновидностей кресал, оселки (точильный камень). Наибольший интерес представляют серьги-подвески и пинцет", - рассказал сотрудник министерства.