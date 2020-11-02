Житель Дагестана обвинен в финансировании ИГ*

02 ноября 2020, 15:12

Завершено расследование уголовного дела в отношении Динислама Шамаева, который отправлял деньги жителям Дагестана, участвовавшим в деятельности ИГ* в Сирии, сообщил сегодня Следком.

Житель Дагестана Динислам Шамаев предстанет перед судом по обвинению в финансировании терроризма. По данным следствия, с декабря 2015 года по май 2017 года Шамаев, собрал и перевел четырем землякам, которые принимали участие в деятельности ИГ* в Сирии, более 305 000 рублей и 3 300 долларов США, сообщил сегодня Следком России.

Уголовное дело в отношении Шамаева с утвержденным обвинительным заключением направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Следственные органы возбудили уголовные дела в отношении получателей денег - они подозреваются в деятельности организации, которая признана террористической и об организации финансирования терроризма, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Санкции части 1 ст. 205.1 УК РФ, вменяемой Шамаеву, предусматривают до 15 лет лишения свободы. Санкции статей, по которым ведется расследование в отношении получателей средств, ч. 2. ст. 205.5 УК РФ и ч. 4. ст. 205.1. УК РФ, предусматривают лишение свободы на срок до 20 лет каждая.

"Кавказский узел" писал, что 30 октября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор по делу о финансировании терроризма. Магомед Яубатыров, ранее осужденный по делу о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Северной Осетии, не признал свою вину, общий срок заключения составил 13 лет в колонии строгого режима.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.