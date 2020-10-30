Дагестан вернул лидерство в СКФО по числу новых смертей от COVID-19

30 октября 2020, 12:34

Пять смертей от коронавируса зафиксированы в Дагестане за минувшие сутки, а всего в Северо-Кавказском федеральном округе от COVID-19 скончались 11 пациентов. Лидером в округе по числу новых случаев заражения осталось Ставрополье.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября первое место по числу новых смертей от COVID-19 в СКФО разделили Карачаево-Черкесия и Ставрополье, в обоих регионах за сутки с 28 по 29 октября от коронавируса скончались по три пациента.

На главной странице "Кавказского узла" не менее, чем шесть раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За минувшие сутки в СКФО зафиксировано 11 смертей от коронавируса. Из этого числа пять летальных исходов пришлись на Дагестан, четыре – на Ставрополье и еще два – на Кабардино-Балкарию, указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

Общее число смертей от COVID-19 за все время пандемии в округе достигло 1582. Лидером по этому показателю является Дагестан – 777, на втором месте Ставрополье – 422, на третьем Кабардино-Балкария – 138. В Ингушетии общее число смертей от COVID-19 достигло 95, в Северной Осетии – 70, в Чечне – 47, а в Карачаево-Черкесии – 33.

За сутки в СКФО тесты на коронавирус подтвердились у 591 пациента. Наибольшее число новых заражений на Ставрополье – 195, на втором месте Кабардино-Балкария – 88. Третье место пришлось одновременно на Дагестан и Карачаево-Черкесию, поскольку в обоих регионах за сутки зафиксировано по 86 случаев заражения COVID-19. В Ингушетии – 63, в Северной Осетии – 61, а в Чечне – 12.

Многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". К 24 июля с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека, заявил Минздрав региона. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

Общее число заражений коронавирусом с начала пандемии в СКФО возросло до 73 647. Лидером по этому показателю является Ставрополье – 21 085, на втором месте Дагестан – 15 961, на третьем месте Кабардино-Балкария – 10 009. В Карачаево-Черкесии – 9523, в Ингушетии – 7288, в Северной Осетии – 7152, а в Чечне – 2629.

Общее число выздоровевших от COVID-19 в округе достигло 57 012. Из этого числа больше всего приходится также на Ставрополье – 15 813, на втором месте Дагестан – 14 928, на третьем месте Кабардино-Балкария – 7375. В Ингушетии от коронавируса вылечился 5891 пациент, в Карачаево-Черкесии – 5554, в Северной Осетии – 5352, а в Чечне – 2099.

К утру 30 октября в СКФО общее число пациентов, находящихся на лечении от коронавируса, составило 15 773. Наибольшее число активных больных также на Ставрополье – 4850, на втором месте Карачаево-Черкесия – 3936, на третьем месте Кабардино-Балкария – 2496. В Северной Осетии – 1730, в Ингушетии – 1392, в Дагестане – 886, а в Чечне – 483, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".

По данным Росстата на 1 января, самым крупным регионом СКФО по численности населения является Дагестан, где живут 3,11 миллиона человек. На втором месте Ставропольский край с 2,8 млн жителей. Население Чечни – 1,478 млн человек, Кабардино-Балкарии – 868 тысяч, Северной Осетии – 697 тысяч, Ингушетии – 507 тысяч, а в Карачаево-Черкесии проживают 465 тысяч человек, сообщается на сайте ведомства.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".