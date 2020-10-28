28 октября 2020, 18:23

Чиновник из Шахт приговорен к заключению за мошенничество

Городской суд в Шахтах приговорил к пяти годам и одному месяцу колонии общего режима первого сити-менеджера города Игоря Медведева.

Как писал "Кавказский узел", бывший глава администрации города Шахты Ростовской области Игорь Медведев в октябре 2018 года был заподозрен в получении взятки от бизнесмена. В сентябре 2018 года в отношении чиновника началось расследование дело о мошенничестве.

Шахтинский городской суд признал Игоря Медведева виновным по обоим инкриминируемым ему статьям и приговорил его к 5 годам и 1 месяцу в колонии общего режима с лишением права на три года занимать  ряд должностей в органах государственной власти и органах местного самоуправления сроком на три года, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Бывший глава городской администрации Игорь Медведев обвинялся в получении через посредника взятки за незаконное бездействие  и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в 2017 году обвиняемый через своего заместителя получил от директора Шахтинского рынка взятку в 70 тысяч рублей за отсутствие проверок рынка. В период с 2011 по 2014 год, занимая должность заместителя мэра города, обвиняемый похитил 1,6 миллиона рублей  у своего знакомого", рассказали ранее корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

"Кавказский узел" писал, что бывший заместитель мэра Шахт Сергей Галатов 15 мая 2019 года был приговорен к трем годам условно за посредничество при передаче 70 тысяч рублей взятки для мэра.

Директор ООО "Шахтинский рынок" Анатолий Юрков был оштрафован на 1 миллион рублей за дачу взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за заведомо незаконное бездействие (часть 3 статьи 291 УК РФ), сообщил 6 августа 2019 года "Коммерсантъ Ростов-на-Дону". 

Санкции части 4 статьи 290 УК РФ предусматривают наказание в в виде лишения свободы на срок до 10 лет,  такое же максимальное наказание предусмотрено частью 4 статьи 159 УК РФ. 

Шахтинский городской суд рассматривал дело Игоря Медведева более года — с июня 2019 года, состоялось 87 судебных заседаний, следует из карточки дела на сайте суда.

Примечание:

"Сити-менеджер Шахт ушел в отставку после выборов Путина", "Депутат в Ростовской области отпущен под подписку по делу о хищении газа", "Три города Юга России стали аутсайдерами рейтинга по средним зарплатам".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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