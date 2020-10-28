"Родина" поблагодарила осужденного за взятки дагестанского чиновника

Бывший лидер отделения "Родины" в Дагестане Магомедрасул Омаров, признанный виновным во взяточничестве и отмывании средств, получил благодарность от партии.

Как сообщал "Кавказский узел", директор филиала Управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасул Омаров признан виновным во взяточничестве и отмывании средств, постановил 18 августа суд в Махачкале. Он осужден на девять лет колонии строгого режима и в течение пяти лет не может занимать должности на государственной службе. Омаров в ходе процесса не признал своей вины.

Бывший председатель республиканского отделения партии "Родина" в Дагестане отмечен благодарственным письмом председателя партии Алексея Журавлева, сообщил сегодня "Коммерсант".

Партия выразила Омарову благодарность за безупречную организацию работы регионального отделения в Дагестане, успехи в деле партийного строительства и высокие результаты, достигнутые в ходе избирательных кампаний всех уровней, говорится в сообщении от 27 октября на сайте партии "Родина".

Магомедрасул Омаров был задержан 4 сентября 2018 года. Согласно приговору, в 2017 году Омаров, через посредника потребовал от одной из компаний 680 миллионов рублей за подписание документов, на основании которых должна была производиться оплата по государственному контракту. Он пригрозил, что в противном случае с оплатой госконтракта на сумму 2,7 миллиардов рублей. Омаров успел получить только часть суммы, 60 миллионов рублей, которые были оформлены по фиктивным договорам займа между компанией и подконтрольным Омарову ООО "ДСК-2". Адвокаты Омарова утверждают, что эти деньги были потрачены "ДСК-2" на приобретение асфальтоукладчиков. Защита заявила в суде, что следствие не предоставило ни одного подтверждения перечисления средств со счетов "ДСК-2" на счет Омарова.

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