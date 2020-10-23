Сообщение об установке памятника Сталину вызвало споры среди осетин

23 октября 2020, 05:02

Распространенное в соцсетях сообщение об установке главным тренером сборной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым памятника Иосифу Сталину в селе Цорбис вызвало споры о его роли в истории кавказских народов. Сам Тедеев опроверг это сообщение, однако дискуссия о личности Сталина продолжилась. Возможность установки памятника Сталина в Южной Осетии всерьез рассматривают те, кто плохо знаком с историей, заявили политолог Руслан Тотров и журналист Алихан Хоранов. Фигура Сталина в истории у некоторых людей ассоциируется со справедливостью и социальным равенством, считает политолог Алан Мамиев.

Сообщение о планах по установке памятника Сталина в селе Цорбис вызвало негативную реакцию пользователей соцсети

Главный тренер сборной России по вольной борьбе и депутат североосетинского парламента Дзамболат Тедеев предложил установить памятник Сталину в родном селении Цорбис, написал 12 октября пользователь Юрия Бететы на странице сообщества "АЛАНИЯинформ" в Facebook, насчитывающей 8,1 тысячи участников. По данным на 02.50 мск 23 октября под сообщением пользователи оставили 400 комментариев.

"Рядом пусть поставит памятник невинно убиенных этим тираном и его приспешниками", - написал пользователь Тимур Кочиев.

"Надо снова Цхинвал переименовать в Сталинир и на каждой улице поставить Сталину памятник. Он столько сделал для единства Осетии - всю жизнь этому посвятил", - иронично заметил Зураб Баззаев.

"Взорвут, если остались еще осетины [...] и правильно сделают", - считает Фатима Турманон.

"Осталось увековечить Тамерлана!" - возмутился Михаил Мамиев.

Однако многие пользователи оставили и положительные комментарии, заявив о вкладе Сталина в развитие страны и в победу в Великой Отечественной войне.

Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян, следует из результатов опроса "Левада-центра", опубликованных 16 апреля 2019 года. Как указывают социологи, это рекорд за все 18 лет проведения исследования. Помимо прочего, почти половина респондентов готова оправдать репрессии сталинской эпохи.

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев опроверг информацию о том, что собирается установить на свои средства в родном селе Цорбис в Южной Осетии памятник Сталину.

"Нет решения установить памятник Сталину [...] Я просто выложил [в соцсети] фотографию с памятником Сталину и все почему-то решили, что я собираюсь установить его в Цорбис", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Политологи и журналисты поспорили о причинах интереса к Сталину

Сообщения о возможном появлении памятника Сталину политолог Руслан Тотров считает проявлением стокгольмского синдрома (бессознательная связь между жертвой и агрессором. - Прим. "Кавказского узла"). "Печально наблюдать за тем, как осетин планирует установить памятник грузину Сталину, который [...] уничтожил цвет осетинской нации", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Это говорит о том, что осетины не учли ошибки прошлого, считает Тотров.

Осетинский блогер Алик Пухаев против установления памятника Сталину. "Я негативно отношусь к данной инициативе [...]. Мне кажется, жителям Цорбиса не нужен памятник палача и убийцы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Пухаев считает, что в селе лучше установить памятник национальному герою - например, Бега Кочиеву или Махамату Томаеву. "Период Сталина в Южной Осетии ознаменовался колоссальной травмой. Мы видим, как эта травма дает о себе знать спустя многие и многие годы [...] Люди, к сожалению, не знают реальную историю", - считает он.

Бега Кочиев - народный герой, предводитель восстания в Чесельтском ущелье в июле 1830 года. Народный герой Махамат Томаев - прапорщик русской армии, руководитель восстания в 1850 году в Рукском и Урствальском ущельях юга Алании, говорится в справке на сайте издания "Ныхас".

Пухаев уверен, что Сталин сыграл исключительно негативную роль в жизни осетин. "Это человек, который был идеологом массовых преступлений в отношении горских народов, организовал их высылку. Это человек, который уничтожил национальную интеллигенцию", - указал блогер.

Редактор сайта Hohag.com Алихан Хоранов также считает, что памятник Сталину не нужен жителям Цорбиса. То, что сегодня обсуждается возможность установки памятника Сталину - "это большая деформация сознания", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, фигура Сталина вызывает интерес у тех, кто не очень хорошо знаком с историей. "При Сталине не было ни справедливости, ни порядка [...] Масштабы нарушений, репрессий при Сталине достигали колоссальных размеров. Те, кто предлагает Сталина в качестве символа порядка и справедливости, либо не знакомы с историей, либо просто занимаются искажением фактов и вводят людей в заблуждение", - отметил он.

Роль Сталина в истории народов Северного Кавказа негативна, подчеркнул Хоранов. "При Сталине проводилась эффективная политика по борьбе с национальным и религиозным самосознанием, произошёл слом традиций, преемственности поколений, произошла трансформация ценностей", - сказал он.

При этом он отметил, что положительные моменты есть в истории любого тирана, однако говорить о сталинских достижениях в сфере экономики и индустриализации до тех пор, пока его фигура не будет однозначно оценена как тирана и кровопийцы, – "это преступление против здравого смысла, порядочности и гуманности".

Политолог Алан Мамиев отметил, что многие осетины чтят память Сталина, связывают его со справедливостью. "В сознании многих людей Сталин ассоциируется со справедливостью, временем, когда не было бедных и богатых, когда все были равны перед законом", - считает он. Людям не хватает сейчас справедливости, а не Сталина, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Осетии около 30 памятников Сталину, указал политолог. Он также отметил, что в биографии Сталина есть не только отрицательные факты. "Сталин - сложная фигура. К нему нельзя относиться однозначно, он дитя своей эпохи [...] понять из века XXI его невозможно. Без него мы вряд ли бы победили в войне (Великой Отечественной войне - прим. "Кавказского узла"), не провели бы индустриализацию и не создали СССР. С другой стороны, время его правления связано с бедами простых людей, попавших в жернова репрессий", - подчеркнул он.

"Кавказский узел" также писал, что в конце апреля глава Южной Осетии Анатолий Бибилов постановил использовать название "Сталинир" для обозначения столицы республики во время празднеств, посвященных Великой Отечественной войне. Жители Южной Осетии не используют название "Сталинир" для обозначения Цхинвала, а принятый Анатолием Бибиловым указ о временном переименовании города является популистским и рассчитан на сторонников Сталина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и политолог.