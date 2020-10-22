Владелец медведей в Сочи обвинен по делу о гибели ребенка

22 октября 2020, 15:08

Житель Сочи содержал в ненадежно оборудованном вольере двух медведей, которые растерзали ребенка, указали следователи.

По данным следствия, житель Сочи стал владельцем двух диких медведей в 2011. Он содержал их в вольере, который соорудил сам, огородив его металлическим забором с дверью. При этом, вольер, находящийся вблизи детского конноспортивного комплекса в Дагомысе, не был оборудован особо прочными запорами и не было установлено дополнительное ограждение для посетителей. 4 августа этого года 11-летний мальчик подошел к вольеру через незапертую металлическую калитку, в результате чего животные напали на него. Ребенок скончался от множественных телесных повреждений, сообщило следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Владелец медведей обвинен в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК России). "Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в феврале 2019 года директор кубанского цирка был осужден после нападения львицы на девочку. Сам инцидент произошел 28 октября 2018 года в селе Успенском во время представления цирка-шапито. Львица через ограждения набросилась на четырехлетнюю девочку, ребенок получил травмы и впал в кому, из которой вышел только спустя полторы недели. Директор цирка заявил, что виноваты сами родители, которые разрешили ребенку подойти к ограждению с хищниками. Суд приговорил его к году колонии.