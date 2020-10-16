Генпрокуратура нашла нарушения в дагестанской колонии после побега заключенных

16 октября 2020, 17:05

В колонии №2 под Махачкалой, откуда в сентябре сбежали шесть заключенных, выявлены нарушения в оперативно-розыскной деятельности и воспитательной работе с осужденными, заявила Генпрокуратура РФ.

Как писал "Кавказский узел", младший инспектор группы надзора отдела безопасности в дагестанской колонии, откуда сбежали шесть заключенных, заподозрен в халатности. Его коллега из Центра трудовой адаптации осужденных, обвиненный в превышении полномочий, по решению суда арестован.

22 сентября шесть заключенных сбежали через подкоп из колонии №2, расположенной в поселке Шамхал под Махачкалой. 30 сентября МВД по Дагестану заявило, что все беглецы задержаны в Калмыкии. После побега заключенных дагестанское управление Следкома возбудило уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ).

Завершена проверка исправительной колонии в Дагестане, из которой 22 сентября сбежали шесть осужденных. "В результате проверки вскрыты нарушения уголовно-исполнительного закона о режиме, воспитательной работе с осужденными", - сообщила сегодня Генпрокуратура РФ.

В рамках проверки также установлены нарушения законодательства об оперативно-розыскной деятельности: сотрудники колонии не приняли меры для выявления и предупреждения готовящегося побега.

По итогам проверки "в целях устранения выявленных нарушений законов, причин и условий им способствовавших" внесено представление директору Федеральной службы исполнения наказаний, отмечается в сообщении на сайте ведомства.

На 16:30 мск 16 октября на сайте УФСИН по Дагестану не содержится комментариев относительно результатов проверки Генпрокуратуры.