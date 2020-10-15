Глава общественной организации найден мертвым в Дагестане

15 октября 2020, 22:00

70-летний руководитель общественной организации «Къудрат» был найден мертвым в собственном доме после пожара, сообщили источники. Следком считает пенсионера жертвой убийства.

По версии следствия, 14 октября в 10.00 в своем доме, расположенном по улице Озерная поселка Ленинкент Кировского района Махачкалы, обнаружено тело 70-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), максимальная санкция которой предусматривает 15 лет заключения.

«В рамках расследования уголовного дела будут рассматриваться все версии убийства», - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте дагестанского управления СКР.

Найденный мертвым являетсяся руководителем общественной организации «Къудрат», информирует сегодня «Лезги. Газет» со ссылкой на источник. Труп пенсионера был обнаружен после тушения пожара в одной из комнат сгоревшего дома с явными признаками насильственной смерти, сообщил источник газеты «Черновик».

По данным Instagram-паблика Golos.dagestana (1 миллион подписчиков), на голове пенсионера был надет пакет обмотанный скотчем, на теле имелись многочисленные гематомы, вероятно всего, перед убийством мужчину пытали. «Кавказский узел» не может подтвердить сведения Instagram-группы.

Дагестанскую общественную организацию содействию развития гражданского общества "Общественный совет "Къудрат" возглавляет Багавутдин Гаджиев, сообщается на сайте сервиса «Спарк». Объединения было зарегистрировано в 2018 году.

"Кавказский узел" ранее писал, что 19 июля в селе Новомаргаритово Азовского района при нападении на дом 83-летнего бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова его 80-летняя сестра была убита, сам Песков получил травмы и был госпитализирован. Дело расследуется по статьям об убийстве, попытке убийства и разбое. Были задержаны двое подозреваемых по делу - житель Ростовской области и уроженец Санкт-Петербурга.