Задержаны подозреваемые в нападении на бывшего главу "Ростсельмаша"

20 июля 2020, 14:50

По подозрению в разбойном нападении на бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова и убийстве его жены задержаны два жителя Ростовской области и уроженец Санкт-Петербурга, отчитались следователи. 83-летний Песков в состоянии средней тяжести переведен в областную больницу, сообщил Минздрав региона.

Как писал "Кавказский узел", 19 июля в селе Новомаргаритово Азовского района при нападении на дом 83-летнего бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова его 80-летняя сестра была убита, сам Песков получил травмы и был госпитализирован. Дело расследуется по статьям об убийстве, попытке убийства и разбое.

По подозрению в причастности к нападению задержаны три человека – два жителя Азовского района, 1992 и 1994 годов рождения и уроженец Санкт-Петербурга, 1982 года рождения, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

"При задержании у подозреваемых обнаружено и изъято имущество, похищенное в ходе совершения преступлений и принадлежащее потерпевшим", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Юрий Песков переведен из больницы в Азовском районе в областную клиническую больницу в Ростове-на-Дону, сообщил сотрудник пресс-службы Минздрава региона. "Состояние средней степени тяжести", - приводит сегодня его слова "Интерфакс-Юг".

Песков руководил "Ростсельмашем" в 1978-1996 годах, в начале 1980-х годов он занимал пост замминистра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. Группа "Ростсельмаш" включает одноименный комбайновый завод и 12 других предприятий, выпускает технику под брендами Rostselmash и Versatile, уточняет агентство.

Комментариев от подозреваемых либо их представителей относительно версии следствия пока не поступало.

Напомним, ст. 105 УК РФ (убийство) предусматривает от восьми до пожизненного лишения свободы.