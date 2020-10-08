Два беспилотника упали в Грузии недалеко от границы с Азербайджаном

08 октября 2020, 06:48

При падении двух беспилотников в регионе Кахетия люди не пострадали, на месте инцидентов 7 октября начали работать криминалисты, сообщило МВД Грузии.

Беспилотники упали недалеко от сел Удабно Сагареджоийского муниципалитетат и Санавардо Кварельского муниципалитета в грузинском регионе Кахетия, который граничит с Азербайджаном, сообщило со ссылкой на заявление МВД Грузии издание "Новости-Грузия".

"7 октября примерно в 18:35 (17:35 мск) и в 18:45 (17:45 мск) в министерство внутренних дел поступили сообщения о падении двух беспилотных летательных аппаратов в селах Санавардо Кварельского района и Удабно Сагареджойского района Кахети", - процитировало сообщение грузинского МВД издание "Газета.ру".

Село Удабно, согласно данным сайта "Яндекс.Карты", расположено примерно в 10 километрах от границы с Азербайджаном, расстояние до зоны боевых действий в Нагорном Карабахе составляет около 170 километров, и 40 километров до границы Азербайджана с Арменией. Село Санавардо находится в 40 километрах от границы с Азербайджаном, в 190 километрах от Нагорного Карабаха и в 97 километрах от границы Азербайджана с Арменией.

В результате падения беспилотников никто не пострадал, МВД начало расследование. К обоим местам происшествий прибыли правоохранители, на месте падений начали работать эксперты-криминалисты, которые выясняют обстоятельства произошедшего.

Падение летательных аппаратов произвело на местных жителей эффект землетрясения, заявила Майя Медоидзе, представитель мэра административной единицы Кучатани (село Санавардо входит в административную единицу Кучатани).

Вышедшие из домов жители заметили дым в небе в окрестностях села, рассказала она.

"Я не могу сказать вам, что это за снаряд. Это определят специалисты, работающие на месте", - процитировало 7 октября Майю Медоидзе издание "Эхо Кавказа".

Как писал "Кавказский узел", в зоне карабахского конфликта 27 сентября начались полномасштабные боевые действия. По официальным данным, в Азербайджане погибли 27 мирных жителей, еще 141 получили ранения. Сведения о потерях среди военных Азербайджан не раскрывает. По информации властей Нагорного Карабаха, погибли 208 солдат Армии обороны и 23 мирных жителей, еще около 90 мирных жителей ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?". Также "Кавказский узел" ведет хронику событий в зоне боевых действий.