Дорожная техника на месте оползня. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=s_0I7TXV0Ac&feature=emb_title

02 октября 2020, 14:44

Два человека стали жертвами оползня в Аджарии

Спасатели нашли сегодня в аджарском муниципалитете Хелвачаури тела двух человек, которых в машине унесло селевым потоком. Ведутся поиски трех жильцов разрушенного селем дома.

Сель унес автомобиль с водителем и пассажиром вчера, 1 октября. Это произошло в селе Кведа Джочо.

Руины дома в том же селе накрыло оползневой массой в 40 тысяч тонн, на месте работают 120 спасателей. Техника и специалисты прибыли в Аджарию из разных районов Грузии, сообщил сегодня на своем сайте Первый канал грузинского телевидения.

Среди пропавших в селе Кведо Джочо есть несовершеннолетний, со ссылкой на руководителя главного управления Службы по управлению ЧС по Аджарии Джумбера Битадзе сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

После сильных дождей 1 октября в Аджарии вышли из берегов реки и каналы. Оползень в селе Кведа Джочо в нескольких местах перекрыл автомобильную дорогу. В Центр управления общественной безопасностью поступило 440 сообщений от местных жителей, в основном они пожаловались на затопление первых этажей домов, дворов и подвалов, говорится в публикации.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 19 сентября сильные дожди затопили дома в нескольких селах Аджарии. Из-за оползней была перекрыта дорога через район Кеда.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Хелвачаури сильный дождь, температура воздуха +19 градусов. Ночью ожидаются умеренные осадки, а днем 3 октября - слабый дождь. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Дома жителей дагестанского села повреждены после камнепада", "Пять автозаправок закрыты в Дагестане после проверки", "Пострадавший от оползня махачкалинец указал Васильеву на угрозу новых разрушений".

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