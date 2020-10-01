Жители лагеря Куллар. Стоп-кадр видео "Кавказского узла" https://www.youtube.com/watch?v=FvC3Fw73mK4&feature=emb_logo

01 октября 2020, 17:35

Число людей в лагере близ Куллара снизилось после отмены рейса в Азербайджан

Руководство Дербентского района Дагестана обсуждало демонтаж лагеря близ Куллара в связи с погодными условиями, однако было решено оставить палатки на месте. Число людей в лагере уменьшилось, по ночам уже становится холодно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" местный житель.

Как писал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытых в связи с коронавирусом границ, близ дагестанского села Куллар организован пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжающих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам. 22 сентября на родину выехали 460 человек, еще около 700 ожидали отправки. В связи с военными действиями в зоне карабахского конфликта 29 сентября был отменен очередной трансграничный рейс для находящихся в Дагестане азербайджанцев, власти Азербайджана заявили, что очередная отправка граждан на родину ожидается в ближайшую неделю. На приграничной территории, по данным администрации Дербентского района, находится более 600 человек.

27 сентября в зоне карабахского конфликта начались военные действия. С 28 сентября в Азербайджане введено военное положение. Важное отличие нового витка карабахского конфликта в том, что боевые действия идут по всей линии фронта. Кроме того, стороны объявили военное положение и мобилизацию, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" О том, что происходит в зоне конфликта, "Кавказский узел" пишет на странице "Карабах: худой мир или война?"

Представитель национально-культурной автономии азербайджанцев в Московской области Афиг Аллахвердиев 30 сентября рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что  к нему поступила информация о сворачивании официального лагеря МЧС близ Куллара, а также о том, что часть ожидавших переезда через российско-азербайджанскую границу покинули лагерь и сняли квартиры, так как граница между двумя государствами полностью закрыта на неопределенное время. Он  отметил, что информация попала к нему из ненадежных источников и нуждается в проверке. 29 сентября, по подсчетам азербайджанского активиста, на приграничной территории находились 1500-1700 человек. Сегодня корреспонденту "Кавказского узла" не удалось связаться с Аллахвердиевым.

На заседании оперативного штаба был поставлен вопрос о демонтаже лагеря, но было принято решено оставить приграничный лагерь, рассказал представитель администрации Дербентского района. Он отметил, что идея о демонтаже лагеря связана с погодными условиями и похолоданием. "Вопрос (о сворачивании официального лагеря - прим. "Кавказского узла") ставился. Связано это с тем, что наступают холода, но вопрос с повестки дня сняли. Все остается по-прежнему", - сообщил в комментарии "Кавказскому узлу" 30 сентября представитель администрации Дербентского района.

Представитель главного управления МЧС России по Дагестану отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что лица, ответственные за приграничный лагерь и обладающие полной информацией, на данный момент не могут дать оперативный комментарий.

По состоянию на 14.10 мск 1 октября лагерь не демонтирован,  палатки стоят на месте, рассказал житель Куллара Ризван, который проезжал мимо лагеря. По его словам, число людей в лагере уменьшилось. "Людей не видно. Людей мало, но лагерь есть. Палатки стояли", - рассказал местный житель. Ризван также отметил, что по ночам уже становится холодно, несмотря на теплую погоду днем. 

Обитатели лагеря не могут вернуться домой из-за карантинных мер, действующих на границе России и Азербайджана. Они жаловались на неопределенность с возвращением на родину и плохие условия проживания. Жители лагеря утверждают, что очередь на отправку стала формироваться "по блату" и в нее попадают вновь прибывшие. Это возмутило тех, кто месяцами ждал отправки на родину, и они подняли бунт, заявили обитатели лагеря в видеосюжете "Кавказского узла" "Дагестан: как азербайджанцы выживают в палатках на границе". На Youtube-канале "Кавказского узла" опубликовано восемь видео о ситуации близ Куллара.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в расположенном близ Куллара поселке Белиджи ночью 1 октября ожидается +14 градусов, без осадков, скорость ветра составит 4 м/с. Днем 2 октября ожидается  переменная облачность, +21 градус, без осадков, ночью температура опустится до +14. 3 октября днем будет облачно, пройдет слабый дождь, температура воздуха составит +21. Ночью температура снизится до +16, осадков не ожидается.  4 октября температура днем составит +22, переменная облачность, ночью температура опустится до +15, прогнозируется слабый дождь. 5 октября ожидается переменная облачность, днем воздух прогреется до +22, ночью температура составит +15 градусов. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, который доступен и в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ", об азербайджанцах, которые не смогли попасть на родину и вынуждены жить в приграничном лагере в Дагестана, – на странице "Куллар: в плену COVID-19".

Примечание:

"Защита требует переквалифицировать дело о беспорядках близ Куллара", "460 азербайджанцев выехали на родину из лагеря в Дагестане", "Долгое следствие по делу о беспорядках близ Куллара обеспокоило родных обвиняемых".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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