Пользователи соцсети одобрили проверку школ в Чечне на поборы

26 сентября 2020, 11:35

Родители школьников Чечни вынуждены собирать деньги не только на школьные принадлежности и нужды школ, но и ежедневно давать деньги детям на обед из-за частых жалоб учеников на школьные столовые, отметили пользователи Instagram и потребовали от прокуратуры региона исчерпывающей проверки учебных заведений.

Как сообщал "Кавказский узел", родители грозненских школьников рассказали, что собирают деньги на покупку школьной формы, тетрадей, учебников, а также на нужды образовательного учреждения. Минобразования Чечни заявило, что школы обеспечены всем необходимым, и что от родителей жалоб на поборы на поступало. Прокуратура региона начала проверку после того, как СМИ сообщили о сборе денег с родителей школьников.

Согласно статье 28 Федерального закона "Об образовании", материально-технические условия для образовательной деятельности школ учебных заведений обеспечиваются из бюджета, ранее заявлял юрист Мухадин Карданов. "То есть все сборы на ремонт, учебники и тому подобные нужды незаконны... Единственные средства, которые может принимать школа или детсад от родителей - это добровольные пожертвования, к уплате которых никто не имеет права принуждать", - пояснил Карданов.

Новость о прокурорской проверке была размещена 25 сентября в Instagram-паблике eldit_net, насчитывающем 207 тысяч подписчиков. К 11.00 мск 26 сентября публикация получила 847 отметок "нравится" и 178 комментариев. Часть комментаторов подтвердила случаи сбора денег с родителей в школах.

"Не удивлюсь, если по результатам проверки скажут: "Никаких нарушений не выявлено". Хотя, у кого в доме дети не знают, что деньги всегда собираются. Факт!" – указано в комментарии пользователя с ником hedok__b.

"Шарпудди (прокурор ЧР), не утруждайся у нас все хорошо, платим регулярно тебе это не остановить", – сыронизировал al_kapone_ak47.

"Охрана за год – 2000 р. Обед+полдник, в день – 130р. Если ребёнок до 6 в школе", – указала zarema__074.

"Лучше бы детей учили нормально в школе. Нужно отменить это собирание денег. То на день учителя, то на какие-то билеты, то на нужды классы. Надоело уже", – высказала свое недовольство nebi7350.

"Мы тоже с первых дней собираем деньги на парты, на ремонт, на леголим, на Антисептик", – указала tashtamirow57.

"У нас тоже самое в Шали", – написала muslima.86a.

"Надоели эти существа. Даже на покупку половой тряпки они деньги требуют", – написал на чеченском языке пользователь dzhamalay_, комментарий которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Кого бы ни обвинили, но не учителей! Они не осмелились бы массово собирать деньги, если бы их не заставляли это делать", – написала на чеченском языке saada_khizrieva, комментарий которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

"(Отправляли (деньги) говоря, что на нужды класса, теперь еще маски и дезинфицирующие средства добавились, мы сами их покупали, в школе их не выдавали", – заметила на чеченском языке luiza.80, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

Другая часть пользователей призвала прокуратуру Чечни обратить внимание и на другие проблемы общеобразовательных учреждений региона. "А почему прокуратура не займется тем, что отправляют билеты в школы, в больницы, в госучреждения, и просят отдать за них деньги. Поедете вы на мероприятие или нет! Почему они не займутся книгами, которые мы родители покупаем в магазинах! Это же стыдобище живя в Чеченской Республике покупать книгу родного языка каждый год. А вот "Русский язык" мы не покупали никогда. Английский – тоже. А то, что с каждого класса берут по 500 рублей и отправляют выше, тоже можно. Куда они уходят?" – задался вопросом пользователь lyubimy_magazin.

"Ещё по факту питания младших классов разберитесь. Лучше б манку не переводили уже. Одна манка на воде каждый день и чай, сын говорит хоть бы гречку уже дали", – посетовала mansyr_amina.

В письме "Об организации работы общеобразовательных учреждений", опубликованном на сайте Роспотребнадзора, рекомендуется измерять у школьников температуру при входе в школу. Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Сообщение о проверке школ на предмет поборов было размещено также и на странице прокуратуры Чечни в Instagram. Страница ведомства насчитывает 128 тысяч подписчиков. Публикация к 11.00 мск 26 сентября набрала 626 отметок "нравится" и 127 комментариев.

"Ну наконец-то", – написала _gerihanova_777.

"Каково родителям, имеющим по пять и более детей. Уверен, что будут приняты все соответствующие меры прокурорского реагирования", – отметил пользователь m.tamerlan.v.

"Необходимо разобраться и в случае подтверждения – привлечь к строгой ответственности виновных лиц", – считает mans_chinkho.

"Очень нехороший фактор, надеюсь, что все это не подтвердится", – высказался asmm78.

Юристы отметили актуальность контроля школ на предмет поборов

Ранее юрист московской правозащитной организации "Право-45" Юлия Федотова отметила, что принудительный сбор средств в школах противоречит 43-й статье Конституции, которая гарантирует бесплатное среднее образование. "Школы – бюджетные учреждения, и если бюджета на нужды школы не хватает, это проблема явно не родителей. Обращаться в прокуратуру – это право родителей и учителей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Член рабочей группы по противодействию коррупции Общественной палаты РФ адвокат Артем Кирьянов, отметил, что школам по части поборов необходим строгий контроль надзорных органов. В качестве примера он привел школы Москвы, в которых поборов почти нет. "Поскольку московские школы работают под достаточно серьезным контролем, и этот контроль осуществляют соответствующие органы образования Москвы – прокуратура и мы, надзорный орган", – сказал Кирьянов корреспонденту "Кавказского узла".