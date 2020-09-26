26 сентября 2020, 13:49

43 класса в сочинских школах закрыты на карантин

Коронавирус выявлен у 10 учащихся и трех учителей в школах Сочи, в результате учащиеся 43 классов на две недели переведены на дистанционное обучение.

В Краснодарском крае число зараженных COVID-19 с начала пандемии к 26 сентября составило 13 501, умерли от коронавируса 265 человек. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по распространению коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

По данным на 25 сентября 43 класса в семи школах Сочи закрыты на карантин и переведены на дистанционный режим обучения. Коронавирус подтвердился у 10 учащихся и трех педагогов, пишет со ссылкой на начальника городского управления по образованию и науке Ольгу Медведеву "Российская газета".

Ученики и педагоги по предписанию Роспотребнадзора отправлены на домашнюю самоизоляцию на 14 дней, в учебных заведениях проведена полная дезинфекция, уточняет "Интерфакс".

Перечень сочинских школ, где выявлены случаи коронавируса, не назван.

Одним из учебных заведений, где некоторые классы переведены на дистанционное обучение, стала гимназия №9 имени Островского. Ученики 5-11 классов этого учреждения в течение двух недель не будут посещать очные занятия, сообщается на сайте гимназии.

"Кавказский узел" также информировал, что к 24 сентября в Краснодаре на карантин закрыты пять школ.

Новости о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Жители Кубани опасаются вспышки коронавируса после закрытия курортного сезона", "Роспотребнадзор разрешил провести фестиваль джаза в Сочи", "Пандемия COVID-19 вынудила организаторов "Кинотавра" отменить развлекательную программу".

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