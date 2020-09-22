22 сентября 2020, 18:40
Дельтапланерист погиб в Кабардино-Балкарии
Спасатели передали следователям тело дельтапланериста из Санкт-Петербурга, погибшего в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило МЧС.
По данным ведомства, мужчина 1972 года рождения из Санкт-Петербурга получил несовместимые с жизнью травмы, совершив жесткую посадку на территории парадрома в Чегемском районе.
"Спасатели спустили тело погибшего дельтапланериста и передали его оперативно-следственной группе", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Кавказский узел" ранее писал, что 25 августа спасатели эвакуировали парашютиста, который получил травмы в результате жесткой посадки на парадроме "Чегем" в горах Кабардино-Балкарии.
"Альпинист из Удмуртии пострадал в горах Кабардино-Балкарии", "Спасатели эвакуировали троих туристов с Эльбруса", "Альпинист эвакуирован с перевала Гидан в Кабардино-Балкарии".
22 сентября 2020, 20:12
-
Грузия и Азербайджан сравнялись с Арменией по числу новых смертей от COVID-19
За сутки в Армении, Грузии и Азербайджане скончались по два пациента с коронавирусом. Наибольшее число новых случаев заражения на Южном Кавказе зафиксировано в Грузии, где оно впервые за все время пандемии превысило 200.
22 сентября 2020, 20:02
-
Жители пригорода Махачкалы сообщили о столкновениях с силовиками
В махачкалинском селе Красноармейское произошли стычки с полицейскими, которые в ответ на брошенные в них камни открыли стрельбу в воздух, сообщили местные жители. Видео с места событий распространяются в соцсетях.
22 сентября 2020, 19:32
-
Чеченский блогер Ломаев выиграл в ЕСПЧ дело против России
Европейский суд по правам человека обязал российские власти выплатить 50,5 тысячи евро Мусе Ломаеву, эмигрировавшему после задержания и пыток в Грозном.
22 сентября 2020, 19:10
-
460 азербайджанцев выехали на родину из лагеря в Дагестане
Около 700 человек остаются близ дагестанского селения Куллар после очередной отправки на родину граждан Азербайджана, сообщил представитель азербайджанской национальной организации. Мигранты вправе рассчитывать на помощь России в условиях закрытых границ, считает адвокат Юрий Серов.
22 сентября 2020, 18:32
-
Махачкалинские полицейские наказаны после жалобы активистов
Трое махачкалинских полицейских, которые доставили в отделение активистов движения "Город наш", получили дисциплинарные взыскания, отчиталось МВД Дагестана. Активисты призвали наказать не только этих силовиков, но и их начальство.
-
22 сентября 2020, 18:32
Махачкалинские полицейские наказаны после жалобы активистов
-
22 сентября 2020, 15:011
Племянник главы Чечни назначен куратором двух районов
-
22 сентября 2020, 13:201
Старейшины ингушского села ввели штраф за длинные свадебные кортежи
-
22 сентября 2020, 10:491
Активист ПНФА Салаев переведен в другую колонию после начала голодовки
-
22 сентября 2020, 07:40
Госпиталь для пациентов с COVID-19 возобновил работу в Чегеме
-
22 сентября 2020, 04:591
Алибег Гаджиев лишился должности главы Дагсельхоза после уголовного дела
-
22 сентября 2020, 08:53
Азербайджан заявил об обстрелах трех сел в зоне конфликта
-
21 сентября 2020, 22:11
Дело о крушении вертолета с туристами в Сочи дошло до суда
-
21 сентября 2020, 20:54
Режим ЧС введен в Карачаевском районе в связи с пожаром
-
21 сентября 2020, 18:17
Ингушский активист Нальгиев освобожден после обвинительного приговора
-
21 сентября 2020, 17:001
Германия выдала России подозреваемого в убийстве спортсмена из Дагестана
-
21 сентября 2020, 13:38
Директор предприятия ЖКХ в Северной Осетии заподозрен в мошенничестве на 19 миллионов
-
21 сентября 2020, 11:444
Азербайджанский солдат погиб около границы Армении
-
21 сентября 2020, 09:15
Азербайджан обвинил Армению в обстреле четырех сел
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
22 сентября 2020, 07:40
Госпиталь для пациентов с COVID-19 возобновил работу в Чегеме
-
22 сентября 2020, 00:552
Прокурор запросил два года для Залипаева
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
20 сентября 2020, 19:31
Женский взгляд из НальчикаСегодня День адыгов – праздник, который не случился 2
-
18 сентября 2020, 18:09
Женский взгляд из НальчикаПуховский благодарит Канокова и просит депутатов внести изменения в закон 2
-
16 сентября 2020, 16:12
Женский взгляд из Нальчика«Вас здесь терпят. Будьте счастливы, что вас здесь терпят» 22
-
16 сентября 2020, 08:20
Женский взгляд из НальчикаОбщими усилиями сгоревшая квартира будет восстановлена
-
13 сентября 2020, 07:42
Женский взгляд из НальчикаОтветит ли Артемий Лебедев «за базар»? 4
-
21 сентября 2020, 23:123
Коронавирус добрался до Кавказа
-
17 сентября 2020, 09:24
Грузия спасает турсезон-2020
-
22 сентября 2020, 17:14Ильдар Хусаинов выиграл грант на реализацию проекта «Видеокурс по географии Дагестана»
-
22 сентября 2020, 10:12Жители Цветного Бульвара в Сочи против вырубки краснокнижных деревьев
-
21 сентября 2020, 12:43Отдали в аренду сенокосные угодья, жители остались без сена
-
19 сентября 2020, 18:48Кабардино-Балкарский государственный университет намерен создать культурно-образовательный центр «Эрмитаж – Кавказ»
-
17 сентября 2020, 15:3842 семьи выселены из общежития на территории санатория "Беларусь"
-
14 сентября 2020, 00:00
В июле 2020 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли пять человек
-
25 августа 2020, 11:00
7х7: мы принципиально не идем на Северный Кавказ