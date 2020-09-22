22 сентября 2020, 18:40

Дельтапланерист погиб в Кабардино-Балкарии

Спасатели передали следователям тело дельтапланериста из Санкт-Петербурга, погибшего в Чегемском районе Кабардино-Балкарии, сообщило МЧС.

По данным ведомства, мужчина 1972 года рождения из Санкт-Петербурга получил несовместимые с жизнью травмы, совершив жесткую посадку на территории парадрома в Чегемском районе.

"Спасатели спустили тело погибшего дельтапланериста и передали его оперативно-следственной группе", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ранее писал, что 25 августа спасатели эвакуировали парашютиста, который получил травмы в результате жесткой посадки на парадроме "Чегем" в горах Кабардино-Балкарии.

Примечание:

"Альпинист из Удмуртии пострадал в горах Кабардино-Балкарии", "Спасатели эвакуировали троих туристов с Эльбруса", "Альпинист эвакуирован с перевала Гидан в Кабардино-Балкарии".

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