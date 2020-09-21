21 сентября 2020, 10:05
Жители восьми ингушских сел остались без воды после аварии
Водоснабжение домов в одном из микрорайонов Малгобека и восьми селах Малгобекского района, приостановленное из-за аварии на водопроводе, планируется возобновить до конца дня, сообщили в водоканале.
Порыв трубы на линии магистрального водопровода в Малгобекском районе произошел "по причине ветхости", сообщил сегодня представитель ГУП "Ингушрегионводоканал".
"В связи с этим отключена подача питьевой воды во втором микрорайоне Малгобека, селах Сагопши, Верхние Ачалуки, Средние Ачалуки, Нижние Ачалуки, Аки-Юрт, Зязиков-Юрт, Пседах, Инарки", - сказал он.
По словам представителя предприятия, на месте аварии с утра работают бригады "Ингушрегионводоканала", восстановить водоснабжение планируется к вечеру, пишет "Интерфакс-Юг".
"Более шести тысяч жителей Чечни остались без газа после аварии", "В Ленинском районе Грозного отключен газ", "Кадыров пообещал жителям Кенхи за три месяца решить проблемы дорог и газоснабжения".
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