Прокуратура Чечни завершила проверку ролика с избиением ребенка

17 сентября 2020, 13:51

Резонансное видео жестокого избиения маленького ребенка было снято не в Чечне, а в Сирии, заявили в прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", в чеченском сегменте Instagram и в мессенджере WhatsApp вызвало возмущение видео избиения маленького ребенка. Жители Чечни сочли уместной физическую расправу над тем, кто истязал ребенка. Прокуратура Чечни занялась проверкой в связи с публикацией видео.

Проверка завершена сообщили в прокуратуре Чечни. "В ходе проведения проверки, мониторинга Интернет и социальных сетей, удалось установить, что инцидент с жестоким избиением малолетнего ребенка произошел не в нашей республике и даже не на территории России. Резонансное видео, как выяснилось, было снято в Сирии", - сообщил сотрудник надзорного ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Сюжет об избиении младенца, запечатленного на резонансном видео, показал один из сирийских телеканалов, сообщило 16 сентября издание "Чечня Сегодня". О том же сообщила 16 сентября в своем Telegram-канале государственная телекомпания "Грозный". "Видеоролик с избиением ребенка не имеет никакого отношения к Чеченской Республике. Данный инцидент как видно на видео произошел в Сирии и был показан на сирийском телевидении", - говорится в публикации.

На сайте прокуратуры Чечни, по состоянию на 13.51 мск 17 сентября, не появилось информации о результатах проверки.