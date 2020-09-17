Кадр видео жестого избиения маленького ребенка https://www.instagram.com/p/CFIF4N7H8rT/

17 сентября 2020, 13:51

Прокуратура Чечни завершила проверку ролика с избиением ребенка

Резонансное видео жестокого избиения маленького ребенка было снято не в Чечне, а в Сирии, заявили в прокуратуре.

Как писал "Кавказский узел", в чеченском сегменте Instagram и в мессенджере WhatsApp вызвало возмущение видео избиения маленького ребенка. Жители Чечни сочли уместной физическую расправу над тем, кто истязал ребенка. Прокуратура Чечни занялась проверкой в связи с публикацией видео.

Скриншот сообщения о ролике с избиением ребенка, https://t.me/groznytv/6443Проверка завершена сообщили в прокуратуре Чечни. "В ходе проведения проверки, мониторинга Интернет и социальных сетей, удалось установить, что инцидент с жестоким избиением малолетнего ребенка произошел не в нашей республике и даже не на территории России. Резонансное видео, как выяснилось, было снято в Сирии", - сообщил сотрудник надзорного ведомства корреспонденту "Кавказского узла".

Сюжет об избиении младенца, запечатленного на резонансном видео, показал один из сирийских телеканалов, сообщило 16 сентября издание "Чечня Сегодня". О том же сообщила 16 сентября в своем Telegram-канале государственная телекомпания "Грозный". "Видеоролик с избиением ребенка не имеет никакого отношения к Чеченской Республике. Данный инцидент как видно на видео произошел в Сирии и был показан на сирийском телевидении", - говорится в публикации.

На сайте прокуратуры Чечни, по состоянию на 13.51 мск 17 сентября, не появилось информации о результатах проверки.

Примечание:

"Детсад в Махачкале восстановлен после пожара", "Коллектор получил 2,5 года за угрозу взорвать детсад в Майкопе", "Прокуратура Астрахани проверяет жалобу на жестокое обращение с детьми в детсаду".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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