Прокуратура Чечни отреагировала на видео с истязанием ребенка

15 сентября 2020, 15:16

Надзорное ведомство начало проверку после публикации видеозаписи избиения маленького ребенка, сообщили в прокуратуре Чечни. Пользователи Instagram и WhatsApp сочли уместной физическую расправу над тем, кто истязал ребенка.

Прокуратура начала проверку после публикации видео, на котором избивают ребенка, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Чечни.

"По факту жестокого обращения с ребенком организована проверка, направленная на установление места и времени произошедшего, личностей родителей ребенка, а также избивавшего его лица. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - сказал он.

Проверка начата по поручению прокурора Чечни Шарпудди Абдул-Кадырова, информирует сегодня ИА "Чечня сегодня".

Видео, на которое отреагировало надзорное ведомство, размещено, в частности, 14 сентября в Instagram-паблике «ЧП Грозный», насчитывающем 69,8 тысячи подписчиков. Оно же получило распространение среди пользователей WhatsApp в Чечне, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

В ролике показан ребенок, которому на вид не больше двух лет. В кадре также видна рука взрослого человека, самого взрослого в кадре нет. На видео плачущего ребенка молча душат, бьют по лицу и дергают за волосы. Во второй части ролика видно, что плачущий ребенок лежит на спине, закрывая лицо руками, и получает сильные удары по лицу и животу. Человек, наносящий удары, ничего при этом не говорит.

В Instagram-паблике за 17 часов с момента публикации, к 15.15 мск, ролик набрал 48,2 тысячи просмотров, под ним размещено 1915 комментариев. Их авторы крайне негативно отреагировали на увиденное. Многие из них сочли допустимой физическую расправу над человеком, чья рука видна в кадре.

"Надо найти её, публично наказать, чтобы она ответила за этот ужас, что она делает с ребёнком. Она не должна остаться безнаказанной", - написала, предположив, что ребенка бьет женщина, tsaharova_luiza.

Многие пользователи признались, что им было сложно наблюдать за истязанием ребенка. "Я плачу. Насколько жестоки люди. Не могу дальше смотреть", - написала, в частности, guriyya777. "Увидела утром это видео, и с этой минуты хожу с комом в горле и со слезами, и этот плач ребёнка в ушах", - написала irada170585.

Похожим образом на этот ролик отреагировали сегодня и пользователи WhatsApp. "Да покарает ее Всевышний", – написал, в частности, один из пользователей, слова которого перевел с чеченского языка корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал ранее о случаях истязания детей в Чечне. Так, в октябре 2018 года шестилетний ребенок был госпитализирован в Грозном с тяжелыми травмами. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. В избиении подозревается воспитательница детского сада, сообщили в прокуратуре. После прокурорской проверки женщина была уволена с работы, а избиение воспитанника обернулось уголовным делом.

Годом ранее, в октябре 2017 года, была задержана жительница Наурского района, подозреваемая в том, что систематически избивала пятилетнюю родственницу. Ребенок был госпитализирован, а подозреваемую в истязании суд постановил заключить под стражу.

В августе того же года житель Курчалоевского района и его супруга были приговорены к лишению свободы за систематические избиения двух девочек 10 и 11 лет. Суд пришел к выводу, что глава семьи и его жена неоднократно избивали старших дочерей мужчины от первого брака. После того как это получило огласку, все четверо детей мужчины были переданы матери, а в отношении отца и мачехи было возбуждено уголовное дело.