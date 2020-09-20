Максим Цеденов. Фото: личная страница вконтакте https://vk.com/albums54281067

20 сентября 2020, 23:25

Максим Цеденов

Предавал огласке общественно важные проблемы – во время прямых трансляций интервью с калмыцкими депутатами сообщал о социальных трудностях жителей республики

Деятельность в 2019 году 

На фоне политического кризиса в Калмыкии , начавшегося после назначения на пост главы Элисты Дмитрия Трапезникова, ранее временно возглавлявшего непризнанную Донецкую народную республику, на своем ютуб-канале ZaanOnline организовал серию прямых трансляций-интервью с калмыцкими депутатами, чиновниками и политиками. 

3 декабря во время стрима 1 с депутатом Элистинского горсобрания Гиляной Аюшевой рассказал о проблемах республики в социальной сфере, с которыми приходится сталкиваться жителям Калмыкии. 

Сообщил депутату о расформировании больницы в райцентре Цаган-Аман, в результате чего жители вынуждены преодолевать 217 километров от места проживания, чтобы пройти медицинское обследование, о неработающих холодильниках республиканской больницы в Элисте; о проблеме бесплатных и платных детских площадок; о том, что остаются не востребованы местные квалифицированные кадры – врачи уезжают работать в другие регионы, а за ними и нуждающиеся в лечении калмыки. 

Трансляция набрала более 15000 просмотров и 167 комментариев. 

Биография 

Цеденов Максим Баатрович родился в 1984 году в Элисте. 

В 2007 году окончил Калмыцкий государственный университет им. Б.Б Городовикова по специальности «экспериментальная физика». 

Живет в Элисте. 

Общественная и профессиональная деятельность

С 2006 по 2014 года занимался индивидуальным предпринимательством, работал фотографом и видеооператором. 

С 2017 года – создатель канала ZaanOnline, посвященного популяризации национальной культуры, родного языка калмыков, традиций, религии, истории калмыков и быту монгольских народов 2.

C 2019 года канал освещает деятельность протестных и оппозиционных движений, все то, что не показывают официальные СМИ.

Участвовал в митингах за отставку Трапезникова с поста главы Элисты. 1 октября за участие в «молебне о благополучии Элисты» был оштрафован на 3000 рублей.

Участвовал в первом калмыцком онлайн-митинге, прямой эфир 3 которого также транслировался на канале ZaanOnline.

В преддверии референдума об изменении Конституции призывал прийти на участок и проголосовать против поправок.

Примечания

  1. Запись на канале ZaanOnline - https://www.youtube.com/watch?v=7-sRDmADPYE
  2. О канале - https://www.youtube.com/c/МаксимЦеденов/about
  3. Запись трансляции митинга - https://www.youtube.com/watch?time_continue=30&v=YIL-_xWP-zE&ab_channel=ZaaNOnline

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