Максим Цеденов

20 сентября 2020, 23:25

Предавал огласке общественно важные проблемы – во время прямых трансляций интервью с калмыцкими депутатами сообщал о социальных трудностях жителей республики

Деятельность в 2019 году

На фоне политического кризиса в Калмыкии , начавшегося после назначения на пост главы Элисты Дмитрия Трапезникова, ранее временно возглавлявшего непризнанную Донецкую народную республику, на своем ютуб-канале ZaanOnline организовал серию прямых трансляций-интервью с калмыцкими депутатами, чиновниками и политиками.

3 декабря во время стрима с депутатом Элистинского горсобрания Гиляной Аюшевой рассказал о проблемах республики в социальной сфере, с которыми приходится сталкиваться жителям Калмыкии.

Сообщил депутату о расформировании больницы в райцентре Цаган-Аман, в результате чего жители вынуждены преодолевать 217 километров от места проживания, чтобы пройти медицинское обследование, о неработающих холодильниках республиканской больницы в Элисте; о проблеме бесплатных и платных детских площадок; о том, что остаются не востребованы местные квалифицированные кадры – врачи уезжают работать в другие регионы, а за ними и нуждающиеся в лечении калмыки.

Трансляция набрала более 15000 просмотров и 167 комментариев.

Биография

Цеденов Максим Баатрович родился в 1984 году в Элисте.

В 2007 году окончил Калмыцкий государственный университет им. Б.Б Городовикова по специальности «экспериментальная физика».

Живет в Элисте.

Общественная и профессиональная деятельность

С 2006 по 2014 года занимался индивидуальным предпринимательством, работал фотографом и видеооператором.

С 2017 года – создатель канала ZaanOnline, посвященного популяризации национальной культуры, родного языка калмыков, традиций, религии, истории калмыков и быту монгольских народов .

C 2019 года канал освещает деятельность протестных и оппозиционных движений, все то, что не показывают официальные СМИ.

Участвовал в митингах за отставку Трапезникова с поста главы Элисты. 1 октября за участие в «молебне о благополучии Элисты» был оштрафован на 3000 рублей.

Участвовал в первом калмыцком онлайн-митинге, прямой эфир которого также транслировался на канале ZaanOnline.

В преддверии референдума об изменении Конституции призывал прийти на участок и проголосовать против поправок.

Примечания