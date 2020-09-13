Фото пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

13 сентября 2020, 12:30

Более 60 семей лишились жилья из-за пожара в Краснодаре

Шестьдесят четыре квартиры оказались повреждены в результате пожара в многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили спасатели. Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки, заявили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре на улице Российской сегодня ночью загорелся многоквартирный дом, пожарные эвакуировали около 300 человек.  40 человек были временно размещены в  школе, остальные эвакуированные жильцы отправлены в гостиницу. Пожар в доме полностью был потушен потушен около 7.40 мск сегодня.

В результате пожара повреждено 64 квартиры, сообщило со ссылкой на пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю ТАСС.

Полностью выгорели 54 квартиры, расположенные на мансардном этаже, жильцы дома не пострадали, сообщила пресс-служба администрации Краснодара. Жильцов поврежденных пожаром квартир на период ликвидации пожара их разместят в гостинице и обеспечат горячим питанием на период ликвидации последствий пожара, говорится в сообщении на сайте мэрии.

"Вводится локально режим чрезвычайной ситуации... для обеспечения выплат материальной помощи жильцам сгоревших квартир", - цитирует мэра Евгения Первышова пресс-служба администрации.

По данным мэрии на 10.00 мск, в гостинице «Кавказ» размещены 62 человека. Часть жителей дома ждут возможности зайти в свои квартиры во дворе, отмечается в сообщении.

Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в мэрии. Не месте пожара работают эксперты, затем начнется демонтаж опасных конструкций.

На сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю информации о числе поврежденных квартир в доме в результате пожара по состоянию на 12.20 мск сегодня нет.

Примечание:

"Туристы эвакуированы из заповедника под Анапой из-за лесного пожара", "Трое рабочих погибли при взрыве на заводе в Экажево", "400 человек эвакуированы при пожаре из отеля в Геленджике".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

13 сентября 2020, 15:20

  • Часть махачкалинцев решили проигнорировать выборы

    Голосование на выборах в Махачкале в воскресенье идет активнее, чем в два предыдущих дня, сообщили работники избирательных комиссий. Некоторые горожане признались, что не видят смысла голосовать и решили проигнорировать выборы.

13 сентября 2020, 14:26

13 сентября 2020, 13:26

13 сентября 2020, 11:54

13 сентября 2020, 11:30

  • Критик Кадырова сообщил о задержании родственников в Чечне

    В Чечне задержаны многие из родственников живущего в Австрии критика чеченских властей Мурада Асламханова, сообщил 12 сентября сам Асламханов, который начал вести YouTube-канал после резонансного унижения Салмана Тепсуркаева. В видеообращении к Рамзану Кадырову он заступился за своих родных, пригрозив расправой над живущими в Европе родственниками людей из окружения главы Чечни.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи