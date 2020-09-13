Более 60 семей лишились жилья из-за пожара в Краснодаре

13 сентября 2020, 12:30

Шестьдесят четыре квартиры оказались повреждены в результате пожара в многоэтажном доме в Краснодаре, сообщили спасатели. Предварительной причиной пожара стала неисправность электропроводки, заявили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в Краснодаре на улице Российской сегодня ночью загорелся многоквартирный дом, пожарные эвакуировали около 300 человек. 40 человек были временно размещены в школе, остальные эвакуированные жильцы отправлены в гостиницу. Пожар в доме полностью был потушен потушен около 7.40 мск сегодня.

В результате пожара повреждено 64 квартиры, сообщило со ссылкой на пресс-службе Главного управления МЧС по Краснодарскому краю ТАСС.

Полностью выгорели 54 квартиры, расположенные на мансардном этаже, жильцы дома не пострадали, сообщила пресс-служба администрации Краснодара. Жильцов поврежденных пожаром квартир на период ликвидации пожара их разместят в гостинице и обеспечат горячим питанием на период ликвидации последствий пожара, говорится в сообщении на сайте мэрии.

"Вводится локально режим чрезвычайной ситуации... для обеспечения выплат материальной помощи жильцам сгоревших квартир", - цитирует мэра Евгения Первышова пресс-служба администрации.

По данным мэрии на 10.00 мск, в гостинице «Кавказ» размещены 62 человека. Часть жителей дома ждут возможности зайти в свои квартиры во дворе, отмечается в сообщении.

Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки, сообщили в мэрии. Не месте пожара работают эксперты, затем начнется демонтаж опасных конструкций.

На сайте Главного управления МЧС по Краснодарскому краю информации о числе поврежденных квартир в доме в результате пожара по состоянию на 12.20 мск сегодня нет.